В Россию едет новый универсал Peugeot

Четырехдверный Peugeot 508 второго поколения, обещанный отечественным покупателям, уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Но есть вероятность, что россиянам также предложат «508-й» и в кузове универсал. Хотя запатентованный образец — это еще не гарантия того, что автомобиль появится у шоу-румах. Такой рисунок просто позволяет вывести машину на рынок, застраховав авто от плагиата.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», свежий Peugeot 508, показанный широкой публике весной 2018 года на Детройтском моторшоу, для российского рынка вооружат 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 149 л. с., выступающей вкупе с шестискоростной АКП, а также и 177-сильным дизелем объемом 2 л в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».

В базе автомобиль никакими излишествами похвастать не сможет. Согласно тому же ОТТС, в списке оснащения найдутся стеклоподъемники с электроприводом, «противотуманки» да кондиционер. Кроме того, авто по умолчанию получит антипробуксовочную и систему курсовой устойчивости. Из опций за доплату — круиз и климат-контроль, парктроники и адаптивное светодиодное освещение.