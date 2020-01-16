Опубликовано первое фото обновленного Volkswagen Tiguan

Стоит отметить, что ни решетка радиатора, ни задние фонари на фото не попали, поэтому остается лишь догадываться, какими они будут. Есть предположение, что новинка получится в одном стиле с новым VW Golf.

Между тем, в конце осени был сертифицирован для российского рынка Volkswagen Tiguan с семиместной конфигурацией салона в версии Allspace. Правда, получение Одобрение типа транспортного средства еще не гарантирует запуск новинки, а лишь делает его возможным.