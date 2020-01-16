Опубликовано первое фото обновленного Volkswagen Tiguan

На шпионский снимок, опубликованный в соцсетях пользователем cochespias, попал рестайлинговый Volkswagen Tiguan второго поколения в обмундировании R-Line со стильным черными колесными дисками, обутыми в низкопрофильную «резину».
Ожидается, что «Тигуан» порадует поклонников марки пересмотренной внешностью с новой оптикой и огромными воздухозаборниками на переднем бампере. Скорее всего, ждать премьеры осталось совсем недолго, коль автомобиль уже сбросил с себя камуфляж.
Стоит отметить, что ни решетка радиатора, ни задние фонари на фото не попали, поэтому остается лишь догадываться, какими они будут. Есть предположение, что новинка получится в одном стиле с новым VW Golf.
Между тем, в конце осени был сертифицирован для российского рынка Volkswagen Tiguan с семиместной конфигурацией салона в версии Allspace. Правда, получение Одобрение типа транспортного средства еще не гарантирует запуск новинки, а лишь делает его возможным.