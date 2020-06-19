Почему продажи внедорожников Isuzu D-Max выросли на фоне общего падения рынка

Если говорить о пяти прошедших месяцах 2020 года, то реализация Isuzu D-Max подскочила на 37% относительно показателей годичной давности, при этом продажи в сегменте снизились на 16%. В мае же в руки покупателей ушло на 71% больше японских пикапов, а объемы купленных авто сегмента рухнули на 44%.

Возможно, секрет успеха кроется в том, что сегодня из всех японских пикапов, представленных в нашей стране, D-Max отличается наиболее низким прайсом. Так, дорестайлинговый внедорожник 2018 модельного года с нулевым пробегом можно приобрести за 2 035 000 рублей. Для справки: покупка Mitsubishi L200 2019 года сборки обойдется в 2 089 000, а Toyota Hilux — в 2 382 000 «целковых».