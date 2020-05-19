В России под отзыв попал внедорожник Isuzu D-Max из-за брака в подвеске

Под отзыв попал 81 пикап Isuzu D-Max, отданный в руки покупателей в 2019 и 2020 годах. Причиной стали разрушающиеся крепления задних рессор. Владельцам внедорожников с недочетом о проблеме сообщат представители бренда, пригласив на ремонт, где дефектные детали пойдут под замену. Все работы и комплектующие, как водится, автостроитель предоставит бесплатно.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию. На сайте Росстандарта открыт онлайн-сервис поиска отзывных мероприятий по VIN. При найденных совпадениях нужно просто связаться с ближайшим дилером и согласовать время визита.

Напомним, что сейчас во время режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большинство сертифицированных сервисов работы не ведут, поэтому, скорее всего, ремонт можно будет произвести по окончанию действия мер самоизоляции.

Между тем, для наших соотечественников в начале апреля 2020 года привезли Isuzu D-Max в особой супервнедорожной версии AT35. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», над пикапом «поколдовали» специалисты исландского ателье Arctic Trucks, известного своим участием в нескольких десятках серьезных экспедиций по Арктике и Антарктике.