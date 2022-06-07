Золотая лихорадка: почему сейчас не время покупать «подешевевшие» подержанные авто

Тенденция к удорожанию автомобилей — как новых, так и подержанных — наметилась еще три года назад. А пандемия ее только укрепила: локдауны, валютные колебания, пресловутый дефицит полупроводников. Как результат — в цене ощутимо подскочили свеженькие машины. И поскольку для большинства россиян они стали недоступными (спасибо зверским накруткам дилеров), активно начал расти спрос на «бэушки». А вместе со спросом — и прайсы.
Сначала ощутимо прибавили в цене легковушки в возрасте 2—3 лет, пользовавшиеся на «вторичке» наибольшей популярностью. Их выставляли на продажу примерно по тем же прайсам, что висели на новых авто в шоу-румах. Вскоре подтянулась и стоимость десятилетних машин. Причем те прибавили сразу 50—100% от первоначальной цены. А потом разразился украинский конфликт, сильно усугубивший ситуацию.
— Самый сильный всплеск случился после начала военной спецоперации в феврале. Было такое, что машина могла дорожать на 50 000—100 000 рублей в час, в результате чего многие марки за месяц прибавили в цене вдвое. Тут, конечно, сильно сказалась геополитическая нестабильность и скачок курса валют, а также высокая ключевая ставка ЦБ и, соответственно, дорогие кредиты, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Подборавтоспб» Андрей Морозов.
В столь неблагоприятных условиях россияне попросту перестали покупать какие-либо машины. Как итог — спрос на «вторичке» рухнул, что вынудило продавцов снижать цены. По данным ГК «Автодом», в апреле «бэушки» подешевели на 20—40%, а их средняя стоимость зафиксировалась на отметке в 1 млн. рублей. К слову, этому способствовала в некоторой степени и стабилизация рубля: те, кто не мог отложить покупку авто, начали рассматривать варианты за рубежом.
Тем не менее, ценники на «бэушки» до сих пор запредельные. Во многих случаях — сильно превышающие первоначальную стоимость, о чем свидетельствуют результаты исследования «Авто.ру». Вот, например, сравнение цен трехлетних машин, где лидирует премиум и «почти премиум». Toyota Hilux, который стоил в 2019 году 2,7 млн. рублей, сегодня предлагается на «вторичке» за 4,7 млн., Mercedes-Benz GLE (5,6 млн в 2019-м) — за 9,3 млн., а Audi A3 (1,7 млн в 2019-м) — за 2,8 млн.
Что же до пятилеток, то этот рейтинг возглавляет, как ни странно, LADA 4x4: 709 000 рублей в 2022-м против 505 000 в 2017-м. Подорожала на 40% и Toyota RAV4: 2,6 млн. против 1,9 млн. целковых. Ощутимо прибавили Toyota Land Cruiser 200 (7,4 млн. против 5,4 в 2017-м) и Mazda6 (2,1 млн. против 1,5). Кроме того, в первой двадцатке оказались LADA Priora (585 000 ₽ против 447 000), Renault Duster (1,2 млн. против 945 000) и LADA Vesta (768 000 против 607 000 ₽).
Если обобщенно, то среди трехлетних автомобилей сильнее всего подорожали «японцы» — на 60—77% от первоначальной цены. Не отстают от них и «немцы» — до 60%. Что же до пятилеток, то тут рост чуть скромнее — до 40%. А в рамках условно бюджетного сегмента — и вовсе до 27%. Хотя, справедливости ради, есть и модели, что, напротив, на фоне сего безумия в цене потеряли. Например, BMW 7-й серии и Mercedes-Benz S-класса — минус 30%. А чего же ждать дальше?
— Ограничение в поставках новых автомобилей и изменение логистических цепочек будут способствовать дальнейшему росту стоимости машин. Этот фактор поддержит и спрос на автомобили с пробегом в ближайшие месяцы. Поэтому, несмотря на то, что в апреле цены на вторичном рынке снизились, они вполне могут снова увеличиться в течение 2022 года, — поделились своим прогнозом с порталом «АвтоВзгляд» в ГК «Автодом».
Того же мнения придерживается автоэксперт Андрей Морозов. Он считает, что цены на подержанные авто вернутся к адекватным значениям лишь тогда, когда рынок насытится новыми. А это в ближайшем будущем маловероятно, ведь российские заводы зарубежных брендов и поставки из-за рубежа по-прежнему заморожены. Так что тем, кто планировал приобрести машину до конца года, вероятно, имеет смысл подождать еще…
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