Золотая лихорадка: почему сейчас не время покупать «подешевевшие» подержанные авто

Тенденция к удорожанию автомобилей — как новых, так и подержанных — наметилась еще три года назад. А пандемия ее только укрепила: локдауны, валютные колебания, пресловутый дефицит полупроводников. Как результат — в цене ощутимо подскочили свеженькие машины. И поскольку для большинства россиян они стали недоступными (спасибо зверским накруткам дилеров), активно начал расти спрос на «бэушки». А вместе со спросом — и прайсы.

Сначала ощутимо прибавили в цене легковушки в возрасте 2—3 лет, пользовавшиеся на «вторичке» наибольшей популярностью. Их выставляли на продажу примерно по тем же прайсам, что висели на новых авто в шоу-румах. Вскоре подтянулась и стоимость десятилетних машин. Причем те прибавили сразу 50—100% от первоначальной цены. А потом разразился украинский конфликт, сильно усугубивший ситуацию.

— Самый сильный всплеск случился после начала военной спецоперации в феврале. Было такое, что машина могла дорожать на 50 000—100 000 рублей в час, в результате чего многие марки за месяц прибавили в цене вдвое. Тут, конечно, сильно сказалась геополитическая нестабильность и скачок курса валют, а также высокая ключевая ставка ЦБ и, соответственно, дорогие кредиты, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт компании «Подборавтоспб» Андрей Морозов.