Представительские LADA Aura передадут первым покупателям в начале 2024 года

Фото: globallookpress.com
Глава Минфина Антон Силуанов похвастался, что сотрудникам его ведомства выпала честь первыми среди всех чиновников пересесть со ставших «недружественными» иномарок на LADA Aura. И случится это уже совсем скоро — намного раньше, чем начнется серийное производство представительского седана.
Александр Пономарев

В интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов назвал LADA Aura шикарной машиной и отметил, что посидел и на пассажирском сидении, и за рулем — и ему понравилось. «Это очень комфортный автомобиль, не хуже зарубежных аналогов. Это абсолютно, проверено мной», — добавил Силуанов.

Он отметил, что соответствующий госзаказ на седан Aura уже сделан и первые пять седанов должны поступить в министерство в начале следующего года. Сотрудники Минфина смогут первыми из всех чиновников пересесть на отечественные автомобили бизнес-класса, с гордостью подчеркнул министр.

При этом серийное производство LADA Aura планируется начать лишь в августе-сентябре 2024 года, хотя седан на днях уже заметили в сервисной зоне одного из столичных дилеров АВТОВАЗа. Вероятно, его привезли для обучения сотрудников или закрытой презентации.

В АВТОВАЗе говорили, что модель будет максимально отвечать критериям госзакупок, но при желании купить ее смогут и «частники». LADA Aura оснащают недавно представленным силовым агрегатом 1.8 Evo — тандемом глубоко модернизированного мотора ВАЗ−21179 мощностью 122 л. с. и китайского вариатора.

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26 декабря 2023
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