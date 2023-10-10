«Автотор» запатентовал логотип для новых отечественных электромобилей

Как сообщает Drom.ru со ссылкой на данные Роспатента, бренды «АмберАвто» и «АвтоторАмбер» относятся к электрокару, который является полностью оригинальной разработкой, построенной из российских компонентов. Большую часть деталей для машины будут делать в Калининграде. Субкомпактный двухместный электромобиль класса L7e (тяжелые квадрициклы) назовут Amber — или «Янтарь» по-русски.

Судя по эскизам, он получит однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон, а длина электрокара составит около трех метров. Масса кузова «Янтаря» должна составить всего 106 кг, при этом он будет на 79% пригоден для вторичной переработки. Производство Amber стартует в следующем году, цены пока остаются загадкой.