АВТОВАЗ раскрыл возможные названия новых моделей

Российский автогигант готовится к расширению модельной линейки. Уже в следующем году в продажу поступит семейство LADA Iskra, а в перспективе могут появиться и другие автомобили, для которых загодя зарегистрировали новые бренды.

Всего через несколько месяцев — в начале июня — на Петербургском международном экономическом форуме (ПФЭМ) состоится официальная премьера новой LADA Iskra, а в будущем российских автолюбителей могут ждать Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Заявка на регистрацию этих торговых марок, поданная АВТОВАЗом, обнаружилась в открытой базе Роспатента.

— Это обычная практика — заранее регистрировать «с запасом» новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов, — подчеркнули представители АВТОВАЗа в беседе в нашими коллегами из ТАСС.

Никакой конкретики о том, сколько вообще реальных новинок под маркой LADA ждет российский рынок, помимо Iskra, нет. Напомним, в настоящее время линейка моделей АВТОВАЗа включает в себя семейства Vesta, Granta, Largus и Niva — Legend и Travel. В ближайшее время тольяттинцы наладят производство представительской Aura (удлиненного седана Vesta) и той самой бюджетной Iskra.