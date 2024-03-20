Глава АВТОВАЗа подтвердил дату премьеры LADA Iskra

Мероприятие, которое пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня, превратится в бенефис российского автогиганта. Бизнес-седан LADA Aura станет официальной машиной мероприятия и будет обслуживать гостей и делегатов, а «Искра» — главной премьерой ПМЭФ-2024. Сам глава АВТОВАЗа назвал практику показа новинок на Петербургском международном экономическом форуме «доброй традицией».

— Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra. Я, естественно, уже посидел за его рулем на нашем полигоне. И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда LADA автомобиль, — заявил РИА Новости Максим Соколов.

Напомним, в семейство «Искра» войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Серийная сборка и старт продаж новинки намечены на 2025 год — первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства.