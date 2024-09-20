Xсite запустит российские продажи кроссовера X-Cross 8 в октябре

Новый Xcite X-Cross 8 предложат российским покупателям в четырех вариантах исполнения. Два из них оснащаются передним приводом, еще два — полным. Топовые версии смогут похвастать панорамной крышей.

В Петербурге собрали уже несколько сотен SUV

О начале запуска продаж Xcite X-Cross 8 сообщил telegram-канал «Русский автомобиль». Уточняется, что автозавод в Санкт-Петербурге, где выпускается SUV, производит уже по три десятка кроссоверов этой модели в сутки. На сегодняшний день с конвейера успели сойти более 200 машин.

Пока в модельном ряду бренда Xcite в нашей стране числится только одна модель. Это «паркетник» под названием X-Cross 7. А X-Cross 8 является его старшим, более габаритным собратом.

X-Cross 7 получил 147-сильный турбированный двигатель объемом 1,5 л. Переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. Разгон до «сотни» у занимает 9,8 с. Кроссовер предлагают в двух комплектациях — Enjoy и Techno. За младшую дилеры просят от 2 499 000 рублей, за старшую — от 2 636 000.

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько машин продает новый российский автобренд Xcite. Пресс-служба марки, появившейся на нашем рынке в конце мая, похвасталась результатами августа.