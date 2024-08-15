Стало известно, сколько автомобилей реально продал «Москвич» в 2024 году

Директор столичного предприятия Максим Златокрылец сообщил, что «Москвич», несмотря ни на что, придерживается своего плана и намерен выпустить до конца 2024 года около 27 000 автомобилей. При этом дилеры, которые сотрудничают с автозаводом, продали за период с января по середину августа меньше половины этого объема.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу автозавода «Москвич» Максима Златокрыльца, на текущий момент и с начала года в России реализовано порядка 11 800 автомобилей марки. Но в компании настроены оптимистично: несмотря на то, что это — меньше половины от заявленного объема по выпуску, корректировать производственный план предприятие не будет. Что, впрочем, вполне логично: если осенью власти поднимут утильсбор, что неизбежно повлечет за собой ощутимый рост цен на импортные машины, то «Москвич» на общем фоне станет еще интереснее для покупателей с финансовой точки зрения.

Добавим, что на сегодняшний день возрожденный бренд предлагает покупателям три модели: кроссоверы с индексами 3 и 3е, а также лифтбэк «Москвич 6». Первый с учетом всех скидок по спецпредложениям доступен по цене от 1 690 000 рублей, второй — от 3 025 000, а третий — от 2 136 000. В обозримом будущем продуктовую линейку также пополнит флагманский кроссовер «Москвич 8». Подробно об этом автомобиле портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.