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Белорусская марка Belgee выпустит еще две модели

Одной из них, вероятно, станет чуть видоизмененный седан Geely Emgrand

Чуть больше года назад белорусский завод «БелДжи» начал производить автомобили под собственной одноименной маркой. Сегодня в модельной линейке бренда две машины, но до 2026 года автостроитель должен выпустить еще минимум две.

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Автор
Артем Князев

Изображение Белорусская марка Belgee выпустит еще две модели

Первой моделью в продуктовом ряду Belgee стал X50 — предыдущий Geely Coolray, на который прикрепили иные шильдики. Позднее, уже в 2024-м, к нему присоединился X70, то есть Geely Atlas Pro — также с другими эмблемами. Но останавливаться на достигнутом белорусы не намерены.

Как сообщает местный портал abw. by, до 2026 года завод «БелДжи» должен получить лицензии еще на две модели. В подробности наши коллеги не вдаются, но можно с уверенностью предположить, что одной из них станет Belgee S50 (чуть видоизмененный седан Geely Emgrand), а второй — собственный электромобиль.

Добавим, что марка Belgee представлена и в России. Если раньше автомобили этого бренда продавались в автосалонах Geely, то теперь у нее есть собственная дилерская сеть. Приобрести кроссовер X50 можно по цене от 1 985 990 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, а более крупный X70 — от 2 164 990.

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