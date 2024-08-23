Белорусская марка Belgee выпустит еще две модели

Первой моделью в продуктовом ряду Belgee стал X50 — предыдущий Geely Coolray, на который прикрепили иные шильдики. Позднее, уже в 2024-м, к нему присоединился X70, то есть Geely Atlas Pro — также с другими эмблемами. Но останавливаться на достигнутом белорусы не намерены.
Как сообщает местный портал abw. by, до 2026 года завод «БелДжи» должен получить лицензии еще на две модели. В подробности наши коллеги не вдаются, но можно с уверенностью предположить, что одной из них станет Belgee S50 (чуть видоизмененный седан Geely Emgrand), а второй — собственный электромобиль.
Добавим, что марка Belgee представлена и в России. Если раньше автомобили этого бренда продавались в автосалонах Geely, то теперь у нее есть собственная дилерская сеть. Приобрести кроссовер X50 можно по цене от 1 985 990 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, а более крупный X70 — от 2 164 990.