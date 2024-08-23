Белорусская марка Belgee выпустит еще две модели

Чуть больше года назад белорусский завод «БелДжи» начал производить автомобили под собственной одноименной маркой. Сегодня в модельной линейке бренда две машины, но до 2026 года автостроитель должен выпустить еще минимум две.

Первой моделью в продуктовом ряду Belgee стал X50 — предыдущий Geely Coolray, на который прикрепили иные шильдики. Позднее, уже в 2024-м, к нему присоединился X70, то есть Geely Atlas Pro — также с другими эмблемами. Но останавливаться на достигнутом белорусы не намерены.

Как сообщает местный портал abw. by, до 2026 года завод «БелДжи» должен получить лицензии еще на две модели. В подробности наши коллеги не вдаются, но можно с уверенностью предположить, что одной из них станет Belgee S50 (чуть видоизмененный седан Geely Emgrand), а второй — собственный электромобиль.

Добавим, что марка Belgee представлена и в России. Если раньше автомобили этого бренда продавались в автосалонах Geely, то теперь у нее есть собственная дилерская сеть. Приобрести кроссовер X50 можно по цене от 1 985 990 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, а более крупный X70 — от 2 164 990.