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Новая Geely Tugella уже едет в Россию в товарном количестве

Первая партия кросс-купе должна приехать к нам из Харбина

Напомним, что новую Geely Tugella выпускают на заводе Yufun Auto. Машина получила новый дизайн и другое имя — Knewstar G11. Любопытно, что новинка нашего рынка уже благополучно сертифицирована в РФ в августе и получила ОТТС. Официальная премьера автомобиля запланирована на сентябрь.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Новая Geely Tugella уже едет в Россию в товарном количестве

Об отправке первой партии авто китайской прессе сообщил логистический партнер Yufun Auto. Конечный пункт назначения не был указан. Однако портал «Китайские автомобили. рф» утверждает, что речь идет именно о России. Уточняется, что в нашу страну приедут 650 новых Geely Tugella или Knewstar G11.

Автомобиль уже успели представить российскому лидеру Владимиру Путину в мае в ходе российско-китайского ЭКСПО. Судя по снимкам модели с этой выставки, передняя часть машины получила новую решетку радиатора и лаконичный бампер, а также светодиодную матричную оптику. Интерьер должен порадовать будущих владельцев спортивными сидениями и дюжиной динамиков.

Габариты полноприводного кросс-купе — 4605х1878х1643 мм. Под капотом стоит двухлитровый мотор, выдающий 200-238 л.с. За переключение передач отвечает «автомат» на восемь ступеней.

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