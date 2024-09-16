Новая Geely Tugella уже едет в Россию в товарном количестве

Напомним, что новую Geely Tugella выпускают на заводе Yufun Auto. Машина получила новый дизайн и другое имя — Knewstar G11. Любопытно, что новинка нашего рынка уже благополучно сертифицирована в РФ в августе и получила ОТТС. Официальная премьера автомобиля запланирована на сентябрь.

Первая партия кросс-купе должна приехать к нам из Харбина

Об отправке первой партии авто китайской прессе сообщил логистический партнер Yufun Auto. Конечный пункт назначения не был указан. Однако портал «Китайские автомобили. рф» утверждает, что речь идет именно о России. Уточняется, что в нашу страну приедут 650 новых Geely Tugella или Knewstar G11.

Автомобиль уже успели представить российскому лидеру Владимиру Путину в мае в ходе российско-китайского ЭКСПО. Судя по снимкам модели с этой выставки, передняя часть машины получила новую решетку радиатора и лаконичный бампер, а также светодиодную матричную оптику. Интерьер должен порадовать будущих владельцев спортивными сидениями и дюжиной динамиков.

Габариты полноприводного кросс-купе — 4605х1878х1643 мм. Под капотом стоит двухлитровый мотор, выдающий 200-238 л.с. За переключение передач отвечает «автомат» на восемь ступеней.