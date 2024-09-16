Новая Geely Tugella уже едет в Россию в товарном количестве

Об отправке первой партии авто китайской прессе сообщил логистический партнер Yufun Auto. Конечный пункт назначения не был указан. Однако портал «Китайские автомобили. рф» утверждает, что речь идет именно о России. Уточняется, что в нашу страну приедут 650 новых Geely Tugella или Knewstar G11.
Автомобиль уже успели представить российскому лидеру Владимиру Путину в мае в ходе российско-китайского ЭКСПО. Судя по снимкам модели с этой выставки, передняя часть машины получила новую решетку радиатора и лаконичный бампер, а также светодиодную матричную оптику. Интерьер должен порадовать будущих владельцев спортивными сидениями и дюжиной динамиков.
Габариты полноприводного кросс-купе — 4605х1878х1643 мм. Под капотом стоит двухлитровый мотор, выдающий 200-238 л.с. За переключение передач отвечает «автомат» на восемь ступеней.