Китай, помоги: зачем Volkswagen побежал на поклон к китайским автостроителям

В надежде укрепить позиции на китайском рынке, концерн Volkswagen договорился о запуске целого ряда новых проектов при поддержке «поднебесных» автопроизводителей. Судя по всему, прагматичные немцы таки решили сработать на опережение, пока власти КНР не ввели против европейского автопрома заградительные меры. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Некоторое время назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила китайцам введением огромных штрафов за демпинг, который практикует «поднебесный» автопром благодаря колоссальным государственным субсидиям. А ведь КНР для всех и каждого в автомобильной индустрии является крупнейшим рынком в мире.

И в ответ на повышение пошлин, а вместе с ними и пресловутых штрафных санкций, запланированных властями ЕС, в Китае могут мгновенно ввести собственные заградительные меры в отношении иностранных компаний. Чем это грозит, полагаем, объяснять не нужно. И без того западные марки на тамошнем рынке серьезно теряют позиции, уступая в продажах местным автобрендам.

Тот же VW кое-как удержался в ТОП-10, заняв восьмое и девятое места со своими седанами Lavida и Sagitar, которые выпускаются в содружестве с локальными автостроителями. Впереди — сплошь одни «китайцы» (от BYD до Aito и Changan), за исключением лишь японского Nissan Sylphy и американской Tesla Model Y. Не ровен час, и немецкая компания полностью исчезнет из «хит-парада». Именно поэтому VW забил тревогу, теряя покупателей и деньги.

Фото globallookpress.com

Дабы закрепиться на азиатской земле, в Германии решили заручиться поддержкой не только SAIC и FAW, но и Xpeng, чьи модели в экспертном сообществе небезосновательно называют «убийцами» пока еще брыкающейся Tesla.

Так вот: при помощи китайцев немцы намерены спроектировать несколько новейших платформ, что теоретически позволит Volkswagen увеличить долю рынка. При этом, по информации Reuters, продукция будет откровенно дешевой.

Одна из архитектур под обозначением СЕА должна обеспечить снижение затрат на производственные процессы минимум на 40%, а первые плоды совместного творчества VW и Xpeng ожидаются к 2026 году. Из премьер заявлен некий электрифицированный кроссовер и еще одна модель, подробности о которой пока держатся в строжайшем секрете.

Вторая же «тележка» CMP, созданная при участии SAIC и FAW, и вовсе ориентирована на низкобюджетный ценовой сегмент. По предварительным данным, на ее технической базе в свет выйдут неприлично компактные модели разных классов.

Фото globallookpress.com

А еще вопреки заявлениям о кончине некогда народного Volkswagen Passat, европейцы реикарнируют модель, перезапустив ее с модной у китайцев приставкой PRO. Причем это будет машина с традиционными двигателями внутреннего сгорания, самым мощным из которых станет 220-сильный турбомотор.

К слову, автомобиль уже прошел сертификацию на местном рынке, а значит, после своего дебюта появится и в России. Будем надеяться, что по приезде в нашу страну седан не окажется баснословном дорогим, как и упомянутые выше модели, построенные руками китайских мастеров.