Мир в труху: чем аукнутся заградительные пошлины США на китайские электромобили

Немыслимый рост таможенных пошлин на импорт китайских электромобилей со стороны США с 25 до 100%, который случится буквально на днях — буря и далеко не в стакане воды. Не стоит сомневаться, что в условное «завтра» аналогичные меры введет и Евросоюз, а также иные страны, находящиеся в американском фарватере. Что за этим последует и почему подобный удар по макроэкономике мир может и не пережить, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Автомобиль — одна из вершин производства, дорогая и очень прибыльная единица продукта. Отрасль не только высоколиквидна, но и подтягивает за собой множества других производств, создавая рабочие места, налоги и многое-многое другое. От винта до стекла, как говорится. Производить автомобили — чрезвычайно выгодно, но для получения прибыли нужно добиться выполнения весьма непростого, особенно сегодня, условия: объем производства.

Выпуская в год десяток LADA Granta, каждая будет стоить, как Lamborghini Urus. Сделали сотню — цена, как у S-klasse. Чтобы LADA Granta стоила, как LADA Granta, завод в Тольятти должен собирать и, что особенно важно, реализовывать сотни тысяч машин ежегодно. Чтобы «Гранта» снова стала «бюджетной» — миллион автомобилей. Переварит ли малоемкий российский рынок столько?

Конечно, нет, поэтому нужно открывать импорт. Но в этом вопросе гораздо больше политики, чем экономики. Подтверждает этот тезис и недавний маневр американских законотворцев: песня про экологию поставлена на паузу, потому что на ввоз китайских электромобилей наложили тройную мзду. А как же забота о природе, скажете? Нет, это другое.

Фото globallookpress.com

По своей сути, американцы вводят заградительные санкции, которые делают покупку китайского электромобиля пустой тратой денег и времени — нет смысла его брать из-за высокой цены, не выгодно. Рынок перекрывается, заводы, которые запланировали выпуск машин с учетом американских продаж, встают в неприличную позу, деньги вложены, но обратно не получены, а про прибыль вообще стоит забыть.

Для предприятия это — контрольный выстрел в голову, если не придет свое родное государство и не даст дешевых денег на «поддержание штанов». Прецедент создан, информационный шум поднят — далее подключаются «сочувствующие»: другие страны-вагоны, которые поддерживают «паровоз». Хватит у государства-производителя денег на затыкание всех дыр? Большой вопрос. Создается выгоднейшая почва для торга, в рамках которого об экономике и уж тем более об экологии речи не идет — сплошная политика 999 пробы.

Именно так это и работало до макроэкономической революции 2022 года, когда огромное пятно между Эстонией и Монголией, по совместительству являющееся бензоколонкой, элеватором, урановым рудником, кузницей и еще много чем, решило выйти из круга и станцевать свой танец сольно.

Фото globallookpress.com

Далее были 33 пакета санкций, порицания и даже отъем золотовалютных резервов, которые как бы частная собственность, но это не точно. Это другое. Бензоколонка не поддалась на уговоры и продолжила гнуть свою линию. Более того — создала прецедент, что так можно было. А прецедент — штука опасная, обоюдоострая.

Насмотревшись на пример бензоколонки, другие тоже начали свой дрейф от «мира по правилам», поскольку твердо убедились — правила не для всех. Вернее, правила — удел сильных, а удел слабых — работа на сильных без правил. Более того, бензоколонка показала неприглядную сторону общемирового устройства. Оказалось вдруг, что без зерна и нефти, урана и титана, IT и банковский сектор прокормить и обогреть граждан не смогут. То есть в игру с санкциями можно играть и вдвоем.

Американские санкции на китайские авто с высокой долей вероятности ударят и по американской экономике. Китай — не только супер-производитель всего и вся, но и гигантский рынок, который на сегодняшний день является ключевым потребителем. В том числе — и американских товаров. Отключение от России прошло с потерями, но прошло, а вот отключение от Китая закончится замком на дверях для многих американских и европейских компаний, если Евросоюзу вздумается поддержать инициативу начальства.

Фото globallookpress.com

Обмен ударами «до первой крови» — уже пройденный этап экономической войны между США и КНР, теперь, судя по всему, речь идет про драчку (спасибо, Александр Григорьевич за мощный эпитет) «до победного». Кто выиграет — неизвестно, но макроэкономике, которая окутывала еще пару лет назад мир невероятно прочными тросами договоренностей и сделок, уже нездоровиться.

Тросы гудят от натяга. Еще пара поворотов гаечки, в стиле тех самых заградительных мер, полностью нарушающих все возможные и невозможные рыночные правила, и начнет система сдержек и противовесов лопаться. Лиха беда начала — дальше будет быстрее и веселее. И знаете, кто первым пострадает от всех этих межгосударственных терок? Производители сложносочиненных товаров, в том числе — автомобилей.

Вспомните пандемию, когда сроки поставок запчастей многократно выросли из-за логистических проблем, а конвейеры буквально встали. Так вот сейчас будет в разы хуже. Китай-то свою отрасль сдержит, денег и ресурсов хватит. Россия — с высокой долей вероятности тоже, поскольку отрасль не велика, да и часть пути локализации уже пройдена. А вот всем остальным крепко не поздоровиться. Вплоть до «увольнения». Скриньте, как говорится, предсказание, потом сравним.