Европейские автостроители вот-вот побегут из Китая. Но не к нам

Падение продаж европейских марок на китайском рынке не на шутку встревожило автопроизводителей, привыкших гордиться своими корнями, а также мнимыми или реальными конкурентными преимуществами. Портал «АвтоВзгляд» уже приводил мнения коллег по поводу возможных действий европейцев, однако у наших экспертов есть и собственные соображения на этот счет.

Итоги продаж автомобилей в КНР за третий квартал 2024 года продемонстрировали, что все больше жителей Поднебесной предпочитают отечественный продукт импортному — в первую очередь, европейскому. Генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков привел следующие данные: продажи BMW снизились там на 30%, Mercedes-Benz — на 13%, Porsche — на 19%, Volkswagen — на 15%. Существенно сократился спрос на японские Mitsubishi и Toyota, американские Ford, GM и Tesla.

На мой непросвещенный взгляд, адекватной реакцией на эту весть должно быть глубокое сожаление, что российские водители не могут позволить себе подобную роскошь, ибо отечественный автопром способен составить конкуренцию разве что самому себе. А также вполне ожидаемым стало бы жгучее желание, чтобы в недалекой перспективе наше автомобильное производство все-таки встало на ноги и сделало сказку былью.

БЛАГАЯ КАРТИНКА

Однако скрупулезное планирование, кропотливая работа на отдаленную перспективу — это не наш метод. Мы давно махнули рукой на собственное автомобилестроение и привычно ждем, когда нам принесут готовый продукт на блюдечке с голубой каемочкой. Сначала наши потребности удовлетворяли европейцы, японцы и корейцы. Теперь из сменили китайцы, но суть осталась та же.

Фото globallookpress.com

Отношение к заоблачным ценам на легковушки также вполне отстраненное — надеемся на то, что они вдруг неведомым образом рухнут. Сами. Поэтому каждое мало-мальски серьезное событие в мировом автопроме расцениваем, как предтечу этого вожделенного события.

Вот и сейчас опрошенные порталом «АвтоВзгляд» эксперты сошлись в одном — изменение конъюнктуры на китайском рынке обязательно отразится на нас самым благоприятные образом. Ведь невозможность реализовать продукцию в Китае приведет к тому, что «лишние» автомобили неминуемо будут отправлены в другие страны, в том числе в Россию. Следствием стремительного насыщения рынка станет возросшая конкуренция, которая, в свою очередь, обрушит цены на легковушки.

«Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки!» — вот как-то так, да?

ОБЫДЕННОСТЬ ЖИЗНИ

Нет, отнюдь не так. Благая картина слишком эфемерна, как знаменитая картина из волос: «Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно поседела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа».

Фото портала АвтоВзгляд.

Во-первых, санкций никто не отменял. И если китайские компании, скрепя сердце, идут на риск, частично игнорируя неправомочные требования из-за океана, то европейцы и японцы на подобное непослушание не осмелятся. Поэтому компании условного Запада, даже если их вышибут из Китая, пойдут со своими автомобилями куда угодно, только не к нам.

Во-вторых, кризис продаж, рентабельности и производства у них начался вовсе не в конце минувшего лета и не только в Китае. Как сообщает Bloomberg, один из мировых лидеров — немецкий Volkswagen — закрывает три завода в Германии, сокращает десятки тысяч рабочих мест, а оставшимся понижает на 10% зарплату.

Прибыль Mercedes-Benz в третьем квартале 2024 года составила 2,52 млрд. евро, упав на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Виной всему — сокращение продаж в Европе. Но разве немецкие концерны побежали компенсировать свои потери в Россию? Как бы не так.

В-третьих, предположим невозможное. В нашу страну все-таки вернулись «испуганные патриоты» и забили своими автомобилями все дилерские центры и все склады. Что, от этого цены глобально снизятся?

Фото globallookpress.com

Я не знаю, какими законами экономики регулируется ценообразование на авторынке России, но никогда такого не было, чтобы машины, единожды подорожав, потом подешевели. Да, краткосрочные маркетинговые акции имели место, но не более того. Не случится ничего подобного и в гипотетическом случае, на который уповают эксперты.

Это вовсе не пессимизм, просто трезвый взгляд на ситуацию. Что касается аналитиков, предвкушающих сейчас снижение цен — они столь же уверенно обоснуют и то, почему ценники несмотря ни на что не стали более приемлемыми.

«Я-то хорошо знаю своего зятя! Послушать его, он все заранее предвидел и предусмотрел, и, если у него лошадь свалится в овраг и сломает себе ногу, он уже сумеет вас убедить, что сам ее туда столкнул».