«Честный» обман: успех китайского автопрома строится на чужих технологиях

Ни для кого не секрет, что современный китайский автопром стал реальностью благодаря вкладу зарубежных концернов, создававших кучу совместных предприятия на территории КНР. С годами китайские производители крепко встали на обе ноги и начали удивлять мир современными новинками, способными конкурировать с признанными грандами мировой автоиндустрии. Но в самом ли деле «китайцы» полностью избавились от своего «наследства» — европейской начинки? Насколько они оригинальны сегодня?
— Современные китайские автомобили в самом деле переняли многие западные технологии, стандарты качества и подходы к проектированию, — отмечает генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. — Но при этом китайцы далеко не полностью избавились от заимствованной начинки. Более того, европейские технологии в «чайнакарах» все еще играют значимую роль, а в некоторых моделях до сих пор используются компоненты, идентичные или очень, скажем так, похожие на европейские аналоги.
Например, Geely после покупки в 2010 году компании Volvo активно внедряла оригинальные разработки шведов в свои машины — платформы, двигатели и системы безопасности. Так, в модели Geely Xingyue L используется платформа Compact Modular Architecture (CMA) — разработка «Вольво». Также у шведского партнера заимствованы многие двигатели и системы безопасности, — рассказывает эксперт.
А один из ведущих производителей электромобилей BYD, напоминает Коротков, сотрудничает с немецкой Bosch, поставляющей системы ABS, ESP и другие компоненты для повышения безопасности и управления. Модель BYD Tang EV, по его информации, оснащается передовыми системами торможения и стабилизации, разработанными именно Bosch.
В свою очередь, Chery активно сотрудничает с австрийской AVL в области разработки моторов. Один из результатов этого сотрудничества — турбированные двигатели, которые применяются в такой модели, как, например, Chery Tiggo 8 Pro. Это позволяет повысить экономичность расходования топлива и сократить выбросы.
А немецкая ZF, по словам Короткова, поставляет трансмиссии для многих моделей Great Wall, включая популярный внедорожник Haval H6. Использование трансмиссий DCT со семиступенчатыми автоматическими коробками передач делает управление автомобилем более плавным и эффективным.
Тесное сотрудничество SAIC Motor, производителя автомобилей под брендами MG и Roewe, с такими немецкими партнерами, как Bosch и Continental, позволяют компании обеспечивать высокое качество тормозных систем, элементов шасси и систем стабилизации. Именно это в большой степени обеспечивает конкурентоспособность на мировом рынке машинам SAIC, замечает эксперт портала «АвтоВзгляд».
Также с Continental сотрудничает китайский производитель электромобилей премиум-класса NIO, уточняет гендиректор Likvi.com. Например, модель NIO ES8 оснащается системами помощи водителю от немецкого партнера, включая передовые радары, сенсоры и адаптивный круиз-контроль.
Иными словами, даже сегодня, когда продукция китайского автопрома с разной степенью успешности штурмует западные рынки и уже представляет серьезную угрозу для признанных мировых грандов, сами «чайнакары» до сих пор не избавились от «европейского» наследия.
С одной стороны, это еще раз указывает на тот факт, что автомобильной отрасли КНР по-прежнему есть куда «расти». С другой, служит своего рода признаком претензий на определенный уровень качества. Но так или иначе, но китайское «авточудо» до сих пор базируется на чужих достижениях. Хотя и очень успешно. В отличии от российского автопрома. И когда через пять-десять лет безусловным стандартом в автомире станет именно китайский подход к созданию автомобилей, Россия в этом смысле продолжит отсасывать медвежью лапу...