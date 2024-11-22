«Честный» обман: успех китайского автопрома строится на чужих технологиях

Успехи китайского автопрома последних лет не просто впечатляют, а вызывают даже некоторый шок: а мы почему не смогли? Но оставим этот «гамлетовский» вопрос в стороне и признаем, что доверие к автопродукции КНР заметно выросло не только в самой Поднебесной, но и далеко за ее пределами, включая Россию. Однако так ли оригинален любой современный «чайнакар»? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что в стальной оболочке многих восточных авто по-прежнему содержится проверенная европейская начинка.

Современные «китайцы» до сих пор не избавились от комплектующих из ЕС

Ни для кого не секрет, что современный китайский автопром стал реальностью благодаря вкладу зарубежных концернов, создававших кучу совместных предприятия на территории КНР. С годами китайские производители крепко встали на обе ноги и начали удивлять мир современными новинками, способными конкурировать с признанными грандами мировой автоиндустрии. Но в самом ли деле «китайцы» полностью избавились от своего «наследства» — европейской начинки? Насколько они оригинальны сегодня?

— Современные китайские автомобили в самом деле переняли многие западные технологии, стандарты качества и подходы к проектированию, — отмечает генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. — Но при этом китайцы далеко не полностью избавились от заимствованной начинки. Более того, европейские технологии в «чайнакарах» все еще играют значимую роль, а в некоторых моделях до сих пор используются компоненты, идентичные или очень, скажем так, похожие на европейские аналоги.

Например, Geely после покупки в 2010 году компании Volvo активно внедряла оригинальные разработки шведов в свои машины — платформы, двигатели и системы безопасности. Так, в модели Geely Xingyue L используется платформа Compact Modular Architecture (CMA) — разработка «Вольво». Также у шведского партнера заимствованы многие двигатели и системы безопасности, — рассказывает эксперт.

Фото globallookpress.com

А один из ведущих производителей электромобилей BYD, напоминает Коротков, сотрудничает с немецкой Bosch, поставляющей системы ABS, ESP и другие компоненты для повышения безопасности и управления. Модель BYD Tang EV, по его информации, оснащается передовыми системами торможения и стабилизации, разработанными именно Bosch.

В свою очередь, Chery активно сотрудничает с австрийской AVL в области разработки моторов. Один из результатов этого сотрудничества — турбированные двигатели, которые применяются в такой модели, как, например, Chery Tiggo 8 Pro. Это позволяет повысить экономичность расходования топлива и сократить выбросы.

А немецкая ZF, по словам Короткова, поставляет трансмиссии для многих моделей Great Wall, включая популярный внедорожник Haval H6. Использование трансмиссий DCT со семиступенчатыми автоматическими коробками передач делает управление автомобилем более плавным и эффективным.

Тесное сотрудничество SAIC Motor, производителя автомобилей под брендами MG и Roewe, с такими немецкими партнерами, как Bosch и Continental, позволяют компании обеспечивать высокое качество тормозных систем, элементов шасси и систем стабилизации. Именно это в большой степени обеспечивает конкурентоспособность на мировом рынке машинам SAIC, замечает эксперт портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Также с Continental сотрудничает китайский производитель электромобилей премиум-класса NIO, уточняет гендиректор Likvi.com. Например, модель NIO ES8 оснащается системами помощи водителю от немецкого партнера, включая передовые радары, сенсоры и адаптивный круиз-контроль.

Иными словами, даже сегодня, когда продукция китайского автопрома с разной степенью успешности штурмует западные рынки и уже представляет серьезную угрозу для признанных мировых грандов, сами «чайнакары» до сих пор не избавились от «европейского» наследия.

С одной стороны, это еще раз указывает на тот факт, что автомобильной отрасли КНР по-прежнему есть куда «расти». С другой, служит своего рода признаком претензий на определенный уровень качества. Но так или иначе, но китайское «авточудо» до сих пор базируется на чужих достижениях. Хотя и очень успешно. В отличии от российского автопрома. И когда через пять-десять лет безусловным стандартом в автомире станет именно китайский подход к созданию автомобилей, Россия в этом смысле продолжит отсасывать медвежью лапу...