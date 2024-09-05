Мантуров: в 2024 году рынок легковых автомобилей в РФ вырастет до 1,4 млн штук

До конца текущего года в России ожидается рост автомобильного рынка до 1,6 млн штук. На легковые машины придется 1,4 млн, половина из них будет отечественного производства.

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Сейчас производство и автомобильный рынок РФ на 50-60% выше, чем за аналогичный период 2023-го, российские автомобили занимают уже более половины рынка, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках интервью телеканалу «Россия-24».

— Производство за 7 месяцев составило примерно 700 тыс. единиц всей продукции, в том числе и легковой, и всех других типов, — отметил Мантуров.

За 8 месяцев объем отечественного авторынка достиг уже 1,2 млн штук. По словам Мантурова, в этом направлении страна движется быстрее, чем заложено в стратегии.

Напомним, ранее на ВЭФ-2024 показали серийную платформу отечественного электромобиля «Атом». Старт производства товарных машин запланирован на третий квартал 2025 года, электрокары собираются выпускать на столичном заводе «Москвич».