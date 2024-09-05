1008

Мантуров: в 2024 году рынок легковых автомобилей в РФ вырастет до 1,4 млн штук

Кабмин улучшил прогноз по продажам новых машин всех сегментов в нашей стране

До конца текущего года в России ожидается рост автомобильного рынка до 1,6 млн штук. На легковые машины придется 1,4 млн, половина из них будет отечественного производства.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Мантуров: в 2024 году рынок легковых автомобилей в РФ вырастет до 1,4 млн штук

Сейчас производство и автомобильный рынок РФ на 50-60% выше, чем за аналогичный период 2023-го, российские автомобили занимают уже более половины рынка, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках интервью телеканалу «Россия-24».

— Производство за 7 месяцев составило примерно 700 тыс. единиц всей продукции, в том числе и легковой, и всех других типов, — отметил Мантуров.

За 8 месяцев объем отечественного авторынка достиг уже 1,2 млн штук. По словам Мантурова, в этом направлении страна движется быстрее, чем заложено в стратегии.

Напомним, ранее на ВЭФ-2024 показали серийную платформу отечественного электромобиля «Атом». Старт производства товарных машин запланирован на третий квартал 2025 года, электрокары собираются выпускать на столичном заводе «Москвич».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует