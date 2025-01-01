Nissan Leaf vs Hyundai Solaris: экотренд или правда жизни

Мнения экспертов относительно влияния экотрендов на структуру авторынка разнятся. Однако специалисты отмечают, что спрос на машины с ДВС не снижается и пророчат им очень хорошие перспективы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие изменения сегодня наблюдаются в производстве и реализации автомобилей, а также какие проекты сейчас способствуют росту спроса на электрокары.

Команда автосалона «Дом Авто», базирующегося в Севастополе, подчеркивает, что в последние десятилетия автомобильная индустрия переживает значительные изменения, одно из которых связано с ростом популярности электромобилей.

— Время продажи традиционных автомобилей сегодня увеличивается, но спрос на них не особо снижается. А вот структура вторичного рынка претерпевает изменения. Ведь в таком изобилии автомобильных товаров все больше и больше новинок. Если вам важны экологичность, низкие эксплуатационные расходы и современные технологии, то Nissan Leaf будет отличным выбором. Если же вам нужен практичный, экономичный бензиновый автомобиль с хорошими техническими характеристиками и доступной стоимостью, то Hyundai Solaris может стать отличным вариантом, — рассказывает старший менеджер продаж автосалона «Дом Авто» Владислав Меркулов.

Nissan Leaf и Hyundai Solaris — два народных автомобиля двух классов, которые находятся на одном уровне комфорта и по вместимости не уступают друг другу. Однако, у Nissan Leaf выбросы CO2 нулевые, что делает его идеальным выбором для экологически сознательных водителей. В случае с Hyundai Solaris выбросы CO2 зависят от качества используемого топлива и условий эксплуатации, но они в разы выше, чем у электромобиля.

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Сотрудники автосалона «Дом Авто» сопоставили стоимость и расход батареи/топлива для Nissan Leaf и Hyundai Solaris.

— Берем средний запас хода на одной зарядке для Nissan Leaf. Для версии с батареей 24 кВт/ч это порядка 250 км в зависимости от условий эксплуатации. Сопоставляем данные со стоимостью полной зарядки батареи на дому — около 60-ти рублей. Да, всего 60 рублей за 250 километров! Так в случае с Hyundai Solaris, расход топлива в смешанном цикле 6,6 л. на 100 км. (сведения, заявленные производителем, на практике же расход больше). Когда средняя стоимость АИ-95 по России составляет 60 рублей, соответственно поездка протяженностью в 250 км выйдет нам в 990 рублей.

Несмотря на это, одним из основных недостатков электромобилей является ограниченное количество зарядных станций, что может создавать неудобства для владельцев эко-машин.

— В Крыму, как и в других регионах России, количество быстрых зарядных станций (DC) ограничено, по крайне мере, на сегодняшний момент. Это затрудняет дальние поездки, ограничивает выбор маршрутов, а быстрая зарядка «убивает» батарею. Зарядка от стандартной бытовой розетки 220В занимает значительное время. Для полной зарядки батареи может потребоваться до 8-10 часов, — подчеркивает Владислав Юрьевич.

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Автоблогер Евгений Соловьев же говорит об улучшении ситуации с зарядками в России за последние несколько лет.

— Еще 2 года назад мы на электромобиле китайского производства с разъемом GB/T из Питера в Москву по трассе М11 ехали 25 часов и все равно часть пути пришлось преодолеть на эвакуаторе. Сегодня есть зарядки, способные заряжать подобные электромобили до 80% за 20 минут. Прогресс идет, но я не уверен, что именно на М11 что-то изменилось. Не проверял. Там, если только на Tesla ехать с разъемом CCS2, — делится Евгений.

Тем не менее, автоэксперт отмечает, что как такового тренда на покупку электромобилей в России нет. С 1 января утильсбор на «электрички» вырастет на 600 000 рублей, что наоборот снизит популярность электрокаров. Единственное что может как-то изменить ситуацию — это производство электрокаров чисто российской разработки, причем за вменяемые деньги.

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— Сейчас есть несколько перспективных проектов, которые имеют право на жизнь. Если электромобили сделают доступными по цене, то, возможно, жители крупных городов и начнут на них пересаживаться, но уж точно не из-за экологии. Сортировка мусора и покупка электромобиля — это совершенно разные истории.

Электромобили экологичности не добавляют, так как производство и утилизация аккумуляторных батарей — очень грязный процесс. Продукты износа шин уже сами по себе несут большие последствия для экологии, в сравнении с выбросами современных автомобилей с ДВС, относящихся к экологическому классу «Евро 5» или «Евро 6», — комментирует специалист.

Таким образом, на популярность электромобилей у потребителей влияет их доступность и субсидии государства: бесплатный проезд по платным дорогам, бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога. Как подчеркивает Евгений, у нас все это есть, но не во всех регионах.

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Команда салона «Дом Авто» сравнила стоимость покупки Nissan Leaf и Hyundai Solaris первого поколения(2009-2017) на вторичном рынке и стоимость технического обслуживания данных автомобилей.

— В зависимости от года, комплектации и пробега начальная стоимость Nissan Leaf на «вторичке"варьируется в диапазоне 550 000-1 600 000 рублей. Стоимость Hyundai Solaris начинается от 500 000 рублей и так же доходит до 1 600 000 рублей. Роль АКП у Leaf выполняет одноступенчатый редуктор — никого «робота» или вариатора. Объем масла в редукторе всего 1,3-1,4 литра. Интервал замены — 30000-45 000 км. Цена вопроса — порядка 2500 рублей. А тормозные колодки имеют ресурс 60 000-80 000 км. Отсутствие ДВС позволяет забыть о тратах на ТО, свечи зажигания, топливную систему и т. п. У Hyundai Solaris же техническое обслуживание более частое и включает замену масла, фильтров и других расходных материалов на общую сумму более 6000 рублей.

Резюмируя, можно сказать, что российская автомобильная индустрия расширяет линейку автомобилей, ориентируясь на вызовы времени. Безусловно, сама по себе эксплуатация электрокаров позволяет несколько снизить вред, которые наносят машины с ДВС окружающей среде. Однако, не слишком экологичная утилизация батарей, медленное развитие инфраструктуры, необходимой для комфортного передвижения на любые расстояния, делают покупку электромобиля в данный момент не такой уж и практичной.