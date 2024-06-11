В России создадут первый отечественный автомобиль с гибридной установкой

Российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM), которая превратила UAZ Profi в «батарейный» грузовик, намерена создать на базе этого же автомобиля машину с гибридной силовой установкой. И если все получится, то это она станет первым транспортным средством такого типа в российской автоистории.

О намерении расширить гамму моделей в кулуарах Петербургского международного экономического форума изданию «Ведомости» заявил гендиректор и совладелец компании EVM Илья Рашкин. Если все пойдет по плану, то бензо-электрический УАЗ появится в 2025-2026 годах.

До конца 2024-го должна завершиться разработка машины. Затем последуют сертификация новинки и подготовка производственных мощностей. В настоящее же время усилия специалистов EVM направлены на то, чтобы максимально увеличить автономность гибрида на электротяге — двигатель внутреннего сгорания в модели должен выступать в роли генератора для зарядки батареи.

Напомним, сейчас «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» выпускает электромобиль EVM Pro на базе UAZ Profi. Грузовик массой 3,5 т способен перевозить до тонны груза, а его максимальный запас хода без подзарядки, которая занимает пару часов, составляет до 300 км при максимальной скорости 120 км/ч. Одна из машин весной 2024 года проходила тестовую эксплуатацию в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, где отвечала за транспортировку мелкого наземного оборудования на аэродроме.