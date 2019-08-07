4 ошибки опытного водителя, сильно сокращающие жизнь автомобиля

Фото: АвтоВзгляд
Не секрет, что автопроизводителям невыгодно делать чересчур надежные автомобили. Что ж, наше общество — общество потребления. А значит, нужно ускорять процесс этого самого потребления различными хитростями, в том числе, и в автомобильной отрасли.
Лика Затворная

Турбированные малолитражные моторы и ненадежные коробки передач, рассыпающиеся на 30 000 км пробега, преподносятся, как благо и забота о клиенте, которые выражаются в скромном расходе топлива, удобстве использования или отсутствии потери мощности.

Впрочем, многие водители и без автопроизводителей легко справляются с задачей по уничтожению своих автомобилей. И, порой, даже не догадываясь об этом.

Больше скорость — меньше ям

Например, некоторые водители предпочитают ходом пролететь плохой участок дороги. И в этом действительно есть некая логика, потому как на скорости часть выбоин и трещин подвеска автомобиля попросту не успевает заметить и отработать — подпрыгнув на одной кочке, неподрессоренные массы не успевают дать существенную нагрузку на пружины и амортизаторы на другой. Это, конечно, создает иллюзию меньшей нагрузки на подвеску.

Но в действительности все не так гладко. Скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на шины, диски, поворотные кулаки и ступичные подшипники. И злоупотребление подобными экспериментами влечет за собой серьезные поломки, а, следовательно, и траты не только на замену потрепанной резины и погнутых дисков, но и на ремонт подвески автомобиля.

Фото: АвтоВзгляд

АИ-92 вместо АИ-95

Заправка автомобиля бензином с октановым числом, не одобренным производителем, конечно, возможна. Но если это делать постоянно, проблем с мотором не избежать. Все дело в том, что при конструировании двигателя, автопроизводители закладывают в него не только характеристики, необходимые для работы на топливе с конкретным октановым числом, но и обучают его электронику работать с ним.

Так, в двигателе, в который положено лить бензин АИ-95, налили АИ-92, топливо начнет воспламеняться раньше — до момента закрытия клапанов. Из-за этого вырабатываемая мотором энергия будет тратиться впустую. Ко всему прочему топливо начнет детонировать, а это, в свою очередь, означает повышенный риск образования нагара, износ трущихся деталей и усиление вибраций.

Ко всему прочему, при поломке двигателя, дилер быстро определит, что в нем использовали неправильное топливо и, скорее всего, откажет в гарантийном ремонте. Поэтому не испытывайте судьбу, а просто прочтите памятку на лючке бензобака.

Фото: АвтоВзгляд

Зачем мыть, все равно испачкается

Мойка автомобиля — не прихоть, а профилактика возникновения коррозии. И особенно в зимний период, когда на дороги выливается тонны всепроникающих агрессивных реагентов и солей, которые и без того негативно влияют на лакокрасочное покрытие автомобиля и незащищенные части кузова и днища. А если на кузове есть сколы и глубокие царапины, то оставляя автомобиль

грязным, вы дополнительно способствуете формированию в них ржавчины. Ко всему прочему, вся эта гадость оседает в невидимых глазу местах крепления навесных элементов декора кузова. И, периодически не вымывая ее оттуда, к сезону чистых автомобилей вы рискуете обнаружить на кузове своей «ласточки» рыжие жучки и вздутую краску.

Зачем летом прогревать двигатель

Современные автомобили сложны, умны и помогают неопытному автовладельцу не угробить дорогостоящие агрегаты раньше времени, например, включая режим прогрева двигателя в холодное время года. На несколько минут стрелка тахометра замирает на повышенных оборотах — так двигатель разгоняет жидкости внутри себя и в коробке передач.

Фото: АвтоВзгляд

Как только обороты падают, можно ехать. Некоторые автопроизводители допускают прогрев мотора в движении. Но с оговоркой — прежде чем давать двигателю нагрузку, необходимо проехать в спокойном режиме несколько километров.

Эта же инструкция работает даже в летнюю жару. Все дело в том, что двигателю нужно выйти на температуру, при которой его системы и смазка будут нормально функционировать — это 90 градусов. Ко всему прочему, металлы, из которых сделаны внутренние рабочие части двигателя, при нагревании имеют свойства расширяться. И все зазоры в двигателе рассчитываются с учетом этих свойств.

Также двигателю необходимо создать внутри рабочее давление масла, чтобы трущиеся детали не испытывали масляного голодания, в результате которого на стенках цилиндров могут появляться задиры и ранняя коррозия. Летом, особенно в жару, этот процесс происходит быстрее, чем зимой. Но неоспоримым остается лишь одно — прогревать двигатель нужно в любое время года.

ТО, АЗС, бензин, двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание, дорога, трасса, лайфхак
7 августа 2019
60