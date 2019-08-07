4 ошибки опытного водителя, сильно сокращающие жизнь автомобиля

Турбированные малолитражные моторы и ненадежные коробки передач, рассыпающиеся на 30 000 км пробега, преподносятся, как благо и забота о клиенте, которые выражаются в скромном расходе топлива, удобстве использования или отсутствии потери мощности.

Впрочем, многие водители и без автопроизводителей легко справляются с задачей по уничтожению своих автомобилей. И, порой, даже не догадываясь об этом.

Больше скорость — меньше ям

Например, некоторые водители предпочитают ходом пролететь плохой участок дороги. И в этом действительно есть некая логика, потому как на скорости часть выбоин и трещин подвеска автомобиля попросту не успевает заметить и отработать — подпрыгнув на одной кочке, неподрессоренные массы не успевают дать существенную нагрузку на пружины и амортизаторы на другой. Это, конечно, создает иллюзию меньшей нагрузки на подвеску.

Но в действительности все не так гладко. Скоростная езда по плохим дорогам дает колоссальную нагрузку на шины, диски, поворотные кулаки и ступичные подшипники. И злоупотребление подобными экспериментами влечет за собой серьезные поломки, а, следовательно, и траты не только на замену потрепанной резины и погнутых дисков, но и на ремонт подвески автомобиля.