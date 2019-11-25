Можно ли покидать место ДТП, если вам угрожает другой участник аварии

Если водитель покинет место аварии, в которой участвовал, ему грозит серьезное наказание — лишение права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток (12.27.2 КоАП). Для того, чтобы это сделать безнаказанно, необходима серьезная причина, которую впоследствии нужно обязательно подкрепить вескими доказательствами.

Например, водитель избежит санкций, если речь идет об экстренном случае, требующем отвезти в больницу пострадавших в ДТП людей. А три года назад в Ярославской области суд оправдал участницу аварии, покинувшую место происшествия в связи с необходимостью доставить больного двухлетнего ребенка в медучреждение. Областной суд постановил, что нарушение совершено для устранения опасности, угрожающей здоровью малолетней дочери, и производство по делу об административном правонарушении было прекращено.

Но если в данном случае больной ребенок, нуждающийся в срочной помощи — уже свершившийся факт, то наличие реальной угрозы здоровью и жизни человека в словесном конфликте на дороге, необходимо еще доказать. И даже если это удастся сделать с помощью видеозаписи или свидетелей, потенциальная жертва обязана объяснить, почему она не скрылась от агрессивного гражданина простым бегством, а предпочла использовать автомобиль.