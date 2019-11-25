Можно ли покидать место ДТП, если вам угрожает другой участник аварии

Если водитель покинет место аварии, в которой участвовал, ему грозит серьезное наказание — лишение права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток (12.27.2 КоАП). Для того, чтобы это сделать безнаказанно, необходима серьезная причина, которую впоследствии нужно обязательно подкрепить вескими доказательствами.
Например, водитель избежит санкций, если речь идет об экстренном случае, требующем отвезти в больницу пострадавших в ДТП людей. А три года назад в Ярославской области суд оправдал участницу аварии, покинувшую место происшествия в связи с необходимостью доставить больного двухлетнего ребенка в медучреждение. Областной суд постановил, что нарушение совершено для устранения опасности, угрожающей здоровью малолетней дочери, и производство по делу об административном правонарушении было прекращено.
Но если в данном случае больной ребенок, нуждающийся в срочной помощи — уже свершившийся факт, то наличие реальной угрозы здоровью и жизни человека в словесном конфликте на дороге, необходимо еще доказать. И даже если это удастся сделать с помощью видеозаписи или свидетелей, потенциальная жертва обязана объяснить, почему она не скрылась от агрессивного гражданина простым бегством, а предпочла использовать автомобиль.
Другое дело, если речь идет о крайних случаях с реальным проявлением агресиии: например, когда один из участников ДТП до приезда полицейских начал стрелять из оружия в сторону машины другого водителя. Случается и такое. Либо неадекватный незнакомец выбежал с битой в руках и начал крошить чужое авто. Еще один убедительный вариант — когда одна из сторон уже получила побои и есть угроза дальнейшего избиения.
В таких ситуациях агрессия налицо, но все эти события должны быть в обязательном порядке зафиксированы с помощью видеозаписи или свидетелей. Конечно, в интересах потенциальной жертвы в очередной раз позвонить в полицию с сообщить о своих вынужденных действиях, идущих в разрез с ПДД. А кроме того, не стоит уезжать совсем далеко — желательно по возможности припарковать машину за ближайшим поворотом и ждать прибытия полицейских на расстоянии. Как только они приедут, необходимо вернуться на место ДТП, объянисть ситуацию и предъявить доказательства.
В этом случае есть шанс еще и привлечь агрессивного гражданина по статье 119 УК за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. А что касается простой словесной перепалки, то это вряд ли можно считать веским основанием для отъезда с места ДТП. Все же если нет угрозы вашей машине и вы умеете быстро бегать, лучше закрыть ее и скрыться от агрессивного человека на безопасном расстоянии.