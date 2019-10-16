Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи фото опубликовало издание Motor1, стал выглядеть брутальнее. Изменилась линия капота, кузовные выштамповки оказались мускулистее, а фары расположились ниже привычного уровня, что наводит на мысль о многоэтажности оптики, как в Nissan Juke. Корпоративная U-образная решетка радиатора никуда не делась.
Разглядеть досконально очертания кормы кроссовера не позволил камуфляж. Похоже, задняя часть авто сохранила более привычный для нас вид, но фонари заняли меньшую площадь. На массивном спойлере появился дублер стоп-сигнала.
Салон украсила цифровая «приборка» и большой монитор мультимедийного комплекса, «парящий» над центральной консолью. Место классического рычага автоматической коробки переключения передач занял экзотического вида селектор, похожий на джойстик.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», премьера нового X-Trail намечена на осень 2020 года, собственно, как и дебют Mitsubishi Outlander следующей генерации. Мало того, что свежие «паркетники» предстанут перед публикой приблизительно в одно и то же время, так они еще и породнятся, получив общую модульную платформу.