Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи фото опубликовало издание Motor1, стал выглядеть брутальнее. Изменилась линия капота, кузовные выштамповки оказались мускулистее, а фары расположились ниже привычного уровня, что наводит на мысль о многоэтажности оптики, как в Nissan Juke. Корпоративная U-образная решетка радиатора никуда не делась.

Разглядеть досконально очертания кормы кроссовера не позволил камуфляж. Похоже, задняя часть авто сохранила более привычный для нас вид, но фонари заняли меньшую площадь. На массивном спойлере появился дублер стоп-сигнала.