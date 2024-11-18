«Твоя вишневая девятка»: сведет ли российских водителей с ума Chery Tiggo 9

Одна из самых ожидаемых — поскольку известно о ней давно — премьер легкового сегмента российского рынка произошла: Chery Tiggo 9, новый флагман бренда, наконец-то добрался до России и на минувшей неделе предстал перед публикой во всей красе. Выглядит богато и стильно, не поспоришь, однако вопросов к полноприводному кроссоверу пока больше, чем ответов на них. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Большие автомобили, особенно внедорожники и кроссоверы, в России испокон веков любят. Если и платить высокую цену — то за «много машины», считает российский автовладелец, и ничто не способно его переубедить. Однако именно в этом уравнении и наметились неизвестные, от которых в конечном итоге и будет зависеть популярность только-только представленной новинки.

И коль одна часть уравнения — цена — на данный момент неизвестна, попробуем разобраться со второй. По крайне мере — с той ее частью, которую удалось увидеть невооруженным взглядом. Итак, статическая презентация нового флагмана Chery (на которой побывал и портал «АвтоВзгляд») отгремела, эмоции улеглись, разложим увиденное по полочкам.

Встретили мы Chery Tiggo 9, повторим, пока только по одежке, но и этого достаточно, чтобы признать: «девятка» собой хороша. Нарочито богата с заметными отсылами к европейскому премиуму: те же литые диски очень уж напоминают аналогичную деталь у Mercedes-Benz Maybach. Стилистическую легенду про пасть тигра тоже учли: линии дневных ходовых огней на бампере будто бы подсмотрели у полосатого хищника.

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Китайский SUV очень лаконичен, что, впрочем, неудивительно, ведь создан не только по принципу «золотого сечения», но и рукой мастера — Сайдина Османчевича, который прошел «институты» Skoda и BMW как автомобильный дизайнер.

Так что все тут по уму, и даже надоевшие уже всем «выезжающие ручки» — лаконичны. Кстати, их оснастили более мощным приводом, чтобы исправно пробивали последствия ледяных дождей. Учли и «дорожные предпочтения»: клиренс — 200 мм.

И да — машина действительно большая: почти пять метров, так что третий ряд сидений вполне уместен и самостоятелен, не «жердочка для галочки». Хотите багажник — складываем третий ряд, а то и второй — хоть холодильники вози. Однако вряд ли найдется собственник, который будет пихать в этот салон крупногабаритную технику: уж больно хороша и богата отделка, не пожалели китайские товарищи ни натуральной кожи, ни шпона, исполнив элементы в стилистике Channel.

Но удобны ли кресла? Хороши ли собой «авиационные» подголовники и так ли прекрасно играет музыка Sony, как о ней говорят со сцены? Это мы узнаем позже, когда Chery Tiggo 9 поедет по российскому асфальту. Ведь перед нами предпродакшн, а первые живые экземпляры приедут лишь в конце ноября-начале декабря.

Фото производителя.

Комплектаций обещают две — видимо, речь идет про пяти- и семиместную — а вот под капотом будет безальтернативный двухлитровый турбомотор, агрегированный с классическим автоматом. Никаких вариаторов и «роботов» — такую тяжесть они просто не переживут.

Подушек SRS — 10, а в когорте активных систем безопасности — не только классический уже набор из ABS и ESC, но и контроль давления в шинах, и ассистенты водителя ADAS. И ехать в темноте, и парковаться, и снижать риск аварии поможет электроника. Обещают очень удобные кресла, причем обогрев и вентиляция, будут и на первом, и на втором ряду. Память кресел и массаж — all inclusive для водителя и пассажира переднего ряда сидений.

Панорамная крыша, два экрана, мощный процессор для мультимедиа, сумасшедший отклик сенсора, зарядка для телефона не только беспроводная, но и с охлаждением, а так же еще примерно миллион опций. Есть и подогревы стекол, зеркал, руля и, внимание, форсунок стеклоомывателя! Можно даже включить печку дистанционно. Короче говоря, производитель собрал в Tiggo 9 все возможные и невозможные опции, что, впрочем, не мудрено — полновесный все-таки флагман для российского рынка.

Фото производителя.

Давайте честно: визуально — не придраться. Но уж больно много оговорок: как Chery Tiggo 9, этот дворец на колесах, поедет на двухлитровом, хотя и турбированном моторе? Да еще и с автоматом?

Да еще и с полным приводом (а других к нам и не привезут), который, конечно, будет способствовать отбору мощности. Помогла бы гибридная установка, но говорить о ней рано, а перспективы появления — туманны. Всему виной слабый интерес к гибридной «восьмерке» в наших широтах.

Но камень преткновения — цена: колебания на валютном рынке не позволяют дистрибутору назвать итоговую стоимость импортируемой машины, так что прайсы объявят в момент запуска продаж — в декабре, когда дилеры увидят первые товарные машины. Стоимость может сделать автомобиль бестселлером, а может и задвинуть на задворки авторынка.

Зато назван главный конкурент — Geely Monjaro, ставший «Автомобилем года» в России по версии премии «ТОП-5 АВТО», цены на который сегодня выстраиваются около отметки в 5 000 000 рублей. Выйдет ли у Chery поконкурировать на этом весьма привлекательном поприще? Узнаем в декабре.