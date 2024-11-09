Jetour дал официальный старт российским продажам компактного кроссовера X50, а Geely — слегка обновленного Okavango. Перезапущенный Ssang Yong и китайский Rox Motor анонсировали скорый выход на отечественный рынок. Депутаты предложили сразу оповещать водителей о нарушениях ПДД, а Минтранс — ужесточить контроль за автомобилистами на ж/д переездах. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Jetour X50, презентованный еще летом, официально поступил в российскую продажу. Модификации две: с атмосферным движком на 113 сил и «механикой» и мотором на 147 сил и «автоматом». Привод и в том, и в другом случае передний. Что же до прайсов, то младшая версия просит за себя почти 2 млн рублей, старшая — от 2,3 млн.

Тем временем Geely вывела слегка обновленный Okavango. Анонсировали его еще на той неделе, а на этой — автомобили начали поступать к дилерам. Отличить посвежевшую модель от предыдущей по внешним признакам не смогут даже фанаты бренда, поскольку визуальных изменений нет никаких. Китайцы лишь пересмотрели список оснащения — он стал шире.

Тех же, кто готов пересесть на гибрид, быть может, порадует новость о том, что на наш рынок официально выходит китайская марка Rox. Дистрибьютор наконец завершил сертификацию внедорожника с индексом 01 и пообещал дилерам, что приложит все усилия, чтобы его продажи начались до конца ноября.

А помните такую марку, как Ssang Yong? Она ушла с российского рынка в конце прошлого десятилетия, а теперь решила вернуться. Правда, уже под новым названием — KGM. Сертификация, по словам представителей компании, началась, а в шоу-румах отечественных дилеров первые машины должны появиться в январе-марте 2025-го.

Ну а пока новые или хорошо забытые старые автобренды только собираются в Россию, существующие получают награды. На этой неделе в Москве подвели итоги очередного сезона национальной премии «ТОП-5 Авто». Экспертное жюри, в состав которого входит и главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, выбрало шесть лучших автомобилей, представленных сегодня на нашем рынке официально.

А напоследок — немножко социалки. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о так называемых подмигивающих камерах. Нарушил ПДД и попал в объектив комплекса автоматической фотофиксации — увидел красный маячок. Инициаторы уверены, что благодаря этому нововведению водители станут внимательнее и ответственнее, но в правительстве придерживаются иного мнения...

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.