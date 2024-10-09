Семейные ценности: станет ли кроссовер «Москвич 8» любимцем российской детворы

На официальном сайте завода с пометкой «скоро в продаже» вновь появилось изображение «восьмерки» — семиместного «семейного» кроссовера, появление которого уже было анонсировано в нынешнем году. А в первых числах августа представители предприятия заявляли, что его начальная цена, скорее всего, составит примерно 2,5 млн. рублей.

Но насколько будет востребован этот новый кроссовер на семь мест? Найдет ли он своего клиента в России, где не так часто встречаются многочисленные семейства? Но не все так просто. Существует и такое мнение, что основные потребители таких автомобилей в нашей стране — это вовсе не частные, а корпоративные клиенты.

При этом глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов отмечает, что в России очевидна потребность в бюджетных семейных кроссоверах, в том числе — таких больших, как семиместный «Москвич 8».

Спрос на такие ТС, по его словам, однозначно есть. Причем речь не обязательно идет о корпоративных клиентах: хотя в России не так много семей, в которых больше двух детей, есть именно частный интерес к 7-местным авто:

— По себе знаю, — признается собеседник портала «АвтоВзгляд». — Однако замечу тут, что очень важно, чтобы производитель смог выдержать заявленную цену. Успех новой модели будет в значительной мере зависеть от этого фактора.

Фото globallookpress.com

Впрочем, даже начальная цена в 2,5 млн. рублей уже сейчас не всем кажется привлекательной. Например, генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников считает ее достаточно высокой для российского рынка. И хотя прямые конкуренты в этом сегменте зачастую предлагаются по сопоставимым ценам или даже дороже, не стоит забывать про такой вариант, как авто с небольшим пробегом.

Кроме того, в большом семействе, на которое и рассчитан семиместный кроссовер, зачастую возникают существенные материальные сложности. И в таком случае в качестве альтернативы покупатель вполне может переключить внимание на более дешевые отечественные варианты в других сегментах, например — LADA Largus или «УАЗ Патриот».

При этом, как отмечает Стрельников, сегмент семиместных кроссоверов и внедорожников в России демонстрирует стабильный спрос. Доля таких автомобилей в общем объеме продаж составляет около 10-15%, что свидетельствует о наличии целевой аудитории. Эксперт напоминает: в 2021 году, то есть перед уходом из России многих зарубежных брендов, наиболее популярными семиместными моделями среди российских покупателей были, например, такие, как Kia Sorento Prime, Hyundai Grand Santa Fe, Volkswagen Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser Prado.

В дальнейшем спрос сместился в сторону доступных отечественных вариантов и тех зарубежных авто, что оказались доступными за счет параллельного импорта. Как отмечал ранее портал «АвтоВзгляд», в этом списке есть много достойных вариантов. «Москвича 8», скорее всего, действительно найдет своего клиента. Но в конечном итоге успех модели будет, видимо, во многом зависеть от ее актуальной цены.