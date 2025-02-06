Читайте инструкцию: что категорически нельзя делать с китайскими автомобилями

Столкнувшись с валом новых китайских имен и моделей, российские водители, ничтоже сумняшеся, решили: мы все знаем и умеем, не учите ученых. И не такое видали! И начали эксплуатировать продукцию «поднебесного» автопрома ровно так же, как некогда импортные автомобили из других стран. И в ряде случаев — больно обожглись. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В России не принято читать инструкции: стиральная ли машина или автомобиль — сами с усами, видали-плавали. В результате конфузы случаются регулярно: сотрудники дилерских центров обладают целым ворохом историй, когда разгневанные клиенты возвращались, кричали «обман-обман», а через несколько минут и пару ловких манипуляций опытного продавца уезжали, извиняясь и краснея.

Однако приехать выходило не всегда: транспортное средство могло потерять мобильность. И можно, конечно, винить китайцев за халатность и криворучие, что порой уместно, но в ряде случаев выручить могла инструкция, лежащая в «бардачке». Правда, для этого книжицу надо было бы открыть «на берегу».

Самый популярный пример — буксировка на тросе китайского автомобиля. В интернете примерно миллион роликов, как разным модным и красивым кроссоверам в момент «эвакуации» из сугроба или глиняного плена отрывает кусок кузова. Обычно — вместе с бамперами, фарами и прочими потрохами.

Смотрится феерично, восстановлению подлежит, но нервной системе и чувству собственного достоинства обладателя машины уже ничего не поможет: пострадало непоправимо. Дальше слезы и обиды, резкие слова и выражения, принятые сгоряча решения. Доска бесплатных объявлений со словами «изменились жизненные обстоятельства».

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Можно ли было этого позора и впечатляющих последующих затрат избежать? Ответ однозначный: конечно, да. Но для того требовалось открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля и прочитать главу, посвященную использованию буксировочных проушин.

Дабы не быть голословными — приведем цитату: «лучший способ буксировки неисправного автомобиля — это эвакуатор, и это (внимание!) предпочтительный способ буксировки ... Если невозможно использовать специальный эвакуатор, автомобиль можно временно отбуксировать с помощью сцепного устройства прицепа (!)».

А теперь, пожалуй, ключевое и так же дословно: «если автомобиль застряв грязи, глубоких ямах и песке, не может двигаться, не используйте буксировочное кольцо для буксировки, чтобы избежать серьезных травм и повреждения ТС». Проще говоря, дергать за крюк просто нельзя. Кстати, так же запрещается заводить автомобиль с помощью буксировки — это тоже цитата, если что. Проушину можно использовать только на асфальте, только при буксировке на небольшие расстояния и только на скорости до 40 км/ч.

Обидно, грустно, стыдно, но претензии можно предъявлять только себе. А кому еще? Производитель всеми доступными средствами предупредил о последствиях, разве его может волновать тот факт, что пользователь не послушался и поступил по-своему, а не как надо? Это вам не кондовая и отсталая «япония»: тут экранчики, тут думать надо!