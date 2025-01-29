Минпромторг объяснил, какие авто подпадают под льготное кредитование в 2025-м

Российская программа льготного кредитования распространяется на автомобили с классическим ДВС и ценником, не превышающим 2 млн рублей. Кроме того, у модели должно быть не менее 2 тыс. баллов за локализацию, согласно соответствующему постановлению правительства. Не будем забывать и про электрокары. В 2025 году на льготные автокредиты выделят более 36 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг, в этом году под условия программы льготного кредитования подходит вся продукция отечественной марки LADA, а также автомобили УАЗ, ВИС и ГАЗ массой до 3,5 т, плюс «Москвич 3». Последний является в списке новичком, ранее там значился популярный Haval Jolion, но теперь его исключили.

Среди элетрокаров и последовательных гибридов, сошедших с российских конвейеров, льготный автокредит доступен при желании приобрести автомобили с шильдиком Evolute, плюс «Амберавто А5» и «Москвич 3е». Перечень «зеленых» авто дополнили «поднебесными» Voyah Dream и Free.

Дисконт от прайса электрокара достигает 35%, но не может быть больше 925 тыс. рублей. В случае автомобиля с ДВС речь идет про 20%, жители ДФО могут рассчитывать на 25%. Льготные автокредиты предусмотрены для участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также медиков и работников образовательной сферы. Еще одна категория — семьи с детьми, желающие купить автомобиль на Дальнем Востоке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России рекордно снизился средний размер автокредита.