Volkswagen Arteon уходит из России

Volkswagen Arteon дебютировал в Европе весной 2017 года, а у российских дилеров модель появилась только в июне 2020-го. Немцы предложили покупателям лифтбэк с единственным 190-сильным двигателем в двух богатых комплектациях по цене от 2 639 000 рублей.

И все бы хорошо, но спустя всего три недели, в Старом Свете дебютировал обновленный Arteon, которому добавили новые силовые агрегаты, а также массу новых опций и электронных помощников. Поскольку «Артеон» позиционируется у нас как нишевая модель, о локальной сборки не может быть и речи. А потому неудивительно, что «Фольксваген» решил свернуть продажи лифтбэка в России, который уже устарел.

Текущий ОТТС полученный на модель, действует до конца 2022 года, так что, предположим, что обновленный автомобиль еще может вернуться. Вопрос только в том, с каким набором электронных систем и перечнем опций.