5 подержанных машин, которые страшно покупать

Низкая цена подержанного автомобиля — еще не повод обращать на него внимания. Ведь проблем у таких экземпляров может быть много. Технические дефекты, недостатки конструкции, высокий транспортный налог или криминальное прошлое. Итак, начнем с бюджетного сегмента и пойдем дальше, в более дорогой.
Chery Amulet
Этот китайский седан смертельно опасен, поэтому пусть вас не привлекает цена в 65 000—100 000 рублей за подержанный экземпляр. После того, как в России провели краш-тест этого автомобиля, обнаружили сильную деформацию кузова, который выполнен из некачественного металла. Машина просто сложилась в гармошку и это на скорости 50 км/ч. Что уж говорить о возможной аварии на загородной трассе, где темп движения гораздо выше.
Daewoo Nexia
Этих машин до сих пор очень много на вторичном рынке. Продают их также за копейки. Скажем, дорестайлинговый автомобиль 2007 года можно купить за 70 000 рублей, а рестайлинговый (2012 года) — за 150 000 ₽
Модель уже давно морально устарела и при аварии станет гробом на колесах. А еще у подержанных экземпляров есть проблемы с коррозией, которая буквально грызет кузов до дыр. Добавим к этому полный износ уплотнителей дверей и быстро приходящую в негодность обивку салона.
Mazda RX-8
Mercedes-Benz G-Class
Легендарный «Гелендваген» — символ крутизны владельца и статусный автомобиль. Все это так, но никуда не делась специфическая эргономика, особенности управления и другие нюансы.
Сейчас за 15-летний внедорожник просят 1 500 000 рублей. Пусть «прайс» не вводит в заблуждение. 5-литровый бензиновый мотор прожорлив, да и мощность за 250 л. с. требует заплатить повышенный транспортный налог. «Дизель» капризен, качество нашей «солярки» не самое лучшее, а ремонт дорогой. Да и прошлое у таких машин сомнительно-риминальное в значительном числе случаев. Так что лучше держаться от «Гелика» подальше.
Range Rover
Престижный британский внедорожник третьего поколения можно купить за миллион рублей. Это будет рестайлинговый автомобиль 2005—2009 годов выпуска. Лучше не совершать роковую ошибку, потому как «британцы» не отличаются надежностью, а обслуживание очень дорого.
В машину, скорее всего, придется вложить еще миллион, а то и больше. И не забываем про высокий транспортный налог. Такой внедорожник после покупки превращается в «деньгосос», так что лучше за эти деньги купить нового бюджетного «корейца».