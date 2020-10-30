5 подержанных машин, которые страшно покупать

Низкая цена подержанного автомобиля — еще не повод обращать на него внимания. Ведь проблем у таких экземпляров может быть много. Технические дефекты, недостатки конструкции, высокий транспортный налог или криминальное прошлое. Итак, начнем с бюджетного сегмента и пойдем дальше, в более дорогой.

Chery Amulet

Этот китайский седан смертельно опасен, поэтому пусть вас не привлекает цена в 65 000—100 000 рублей за подержанный экземпляр. После того, как в России провели краш-тест этого автомобиля, обнаружили сильную деформацию кузова, который выполнен из некачественного металла. Машина просто сложилась в гармошку и это на скорости 50 км/ч. Что уж говорить о возможной аварии на загородной трассе, где темп движения гораздо выше.

Daewoo Nexia

Этих машин до сих пор очень много на вторичном рынке. Продают их также за копейки. Скажем, дорестайлинговый автомобиль 2007 года можно купить за 70 000 рублей, а рестайлинговый (2012 года) — за 150 000 ₽

Модель уже давно морально устарела и при аварии станет гробом на колесах. А еще у подержанных экземпляров есть проблемы с коррозией, которая буквально грызет кузов до дыр. Добавим к этому полный износ уплотнителей дверей и быстро приходящую в негодность обивку салона.