5 расходников, которые не меняют автовладельцы, а зря

Когда гарантия на автомобиль заканчивается, многие водители начинают обслуживать свои машины сами. При этом намеренно не меняют некоторые расходники, а про наличие иных, повторимся, даже не подозревают. Все это может добавить автовладельцу проблем и привести к серьезному ремонту.
Масло в редукторе
Обычно его вообще никогда не меняют. Но ведь если на машине ездить по бездорожью, в редукторы обоих мостов может засосать грязь или воду. Что постепенно прикончит узел и потребует его полной переборки. Поэтому, скажем, у LADA 4x4 требуется менять масло в редукторах передней и задней осей каждые 40 000 км. Такой же интервал рекомендует и Toyota для своего кроссовера RAV4.
Жидкость в электромагнитной муфте
Еще одни узел, которому уделяют должное внимание только тогда, когда он перегрелся. А ведь муфта установлена в подавляющем большинстве полноприводных кроссоверов. Скажем, Volkswagen рекомендует замену жидкости в муфте Haldex каждые три года, а Skoda — через каждые 60 000 км.
Карданный вал
Про шприцевание карданного вала у современных машин, особенно внедорожников, обычные водители даже не слышали, хотя крестовины кардана работают в тяжелых условиях. Шприцевание, то есть смазку, мастера проводят через каждые 15 000 км. А если на авто постоянно выезжают на бездорожье, то через 7000 км.
Масло в раздаточной коробке
Интервал замены масла в «раздатке» у каждого производителя свой. Например, Hyundai рекомендует замену через 120 000 км, а Changan — через 60 000 км. Если вы часто выезжаете на бездорожье, интервал замены лучше сократить, а вместе с маслом поменять и прокладки. Так будет надежнее и спокойнее за трансмиссию.
Высоковольтные провода
Как правило, срок службы проводов — 8 лет, после чего их надо заменить, иначе двигатель станет плохо заводиться. А в сырую погоду — часто глохнуть и при работе на малых оборотах. Чтобы провода служили дольше, их смазывают силиконовой смазкой. Так они медленнее теряют эластичность.
Сейчас вместо классических проводов чаще применяют единый модуль зажигания. Его тоже надо смазывать, иначе он может «прикипеть» и вытащить его, чтобы заменить свечи, окажется очень непросто. К тому же есть риск, что массивный модуль треснет. А это дорогая запчасть.