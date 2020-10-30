5 расходников, которые не меняют автовладельцы, а зря

Когда гарантия на автомобиль заканчивается, многие водители начинают обслуживать свои машины сами. При этом намеренно не меняют некоторые расходники, а про наличие иных, повторимся, даже не подозревают. Все это может добавить автовладельцу проблем и привести к серьезному ремонту.

Масло в редукторе

Обычно его вообще никогда не меняют. Но ведь если на машине ездить по бездорожью, в редукторы обоих мостов может засосать грязь или воду. Что постепенно прикончит узел и потребует его полной переборки. Поэтому, скажем, у LADA 4x4 требуется менять масло в редукторах передней и задней осей каждые 40 000 км. Такой же интервал рекомендует и Toyota для своего кроссовера RAV4.

Жидкость в электромагнитной муфте

Еще одни узел, которому уделяют должное внимание только тогда, когда он перегрелся. А ведь муфта установлена в подавляющем большинстве полноприводных кроссоверов. Скажем, Volkswagen рекомендует замену жидкости в муфте Haldex каждые три года, а Skoda — через каждые 60 000 км.

Карданный вал

Про шприцевание карданного вала у современных машин, особенно внедорожников, обычные водители даже не слышали, хотя крестовины кардана работают в тяжелых условиях. Шприцевание, то есть смазку, мастера проводят через каждые 15 000 км. А если на авто постоянно выезжают на бездорожье, то через 7000 км.