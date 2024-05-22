Муки выбора: все проблемы и их решения при покупке подержанного автомобиля

Цены на подержанные авто, как известно, растут вместе с прайсами на новые машины, хотя, как говорится, бывают и исключения. Это рынок — куда деваться. И хорош тот покупатель бэушной легковушки, кто сумел взять ее вовремя — не переплатив лишнего. Но вот как простому автолюбителю понять, брать ли приглянувшийся экземпляр буквально здесь и сейчас, или наоборот — выждать месяц-другой? И при этом еще не нарваться на проблемное — и в техническом, и в юридическом аспектах — транспортное средство? И где и как искать: самостоятельно, в салоне официального дилера или с помощью автоподборщика? На эти и другие вопросы, связанные с реальным или виртуальным посещением вторичного авторынка, отвечают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Рынок подержанных машин в России после всех перипетий последних лет, вызванных известными событиями, не то, чтобы растет, но и не падает. Хотя, честно говоря, аналитики разных исследовательских ресурсов нередко противоречат друг другу в оценке реального положения дел на «вторичке». Но, как бы то ни было, а в апреле 2024-го года число сделок тут составило более 500 000 штук.

И, например, агентство «Автостат» утверждает, что это на 3% больше в годовом выражении и на 1,5% - по отношению к марту этого же года. При том, подчеркнем, что реализация новых ТС в том же апреле снизилась по разным оценкам на 6,5-7 процентов. Иными словами, россиян не перестает тянуть на б/у авто, поскольку «свежачок» нынче уж слишком дорог. Однако дела с предложением на вторичном рынке ой, как далеки от идеала! Сами перекупщики (основные пока еще игроки рынка) не скрывают — найти нынче пусть и побегавший свое, но приличный автомобиль очень непросто!

Слушайте Цены готовятся к взлету: что происходит на российском рынке подержанных авто на Яндекс Музыке

При этом скрученный пробег (чем страдают, по разным оценкам, от трети до половины выставленных на продажу «старичков») — тут чуть ли не самое малое зло. Ушлые продавцы «играют» с двигателем (применил, скажем, «антидым» — и все в порядке), лакокрасочным покрытием, подвеской. Ну и, разумеется, с документами.

Иными словами, купить сегодня действительно надежную и без претензий со стороны правоохранительных органов подержанную машину довольно сложно (и особенно, если это «китаец», которых на «вторичке» все больше). Но, как выясняется, вполне возможно.

Вы удивитесь, но она будет не только проверена более чем по ста параметрам, но еще и с приличным гарантийным сроком! Впрочем, более подробно о том, как подобное возможно, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.