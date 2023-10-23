Почти треть столичных ДТП происходит по вине водителей такси и каршеринга

Как сообщает Страховой дом ВСК со ссылкой на исследование, виновниками 31% ДТП в Москве являются водители корпоративных парков — в основном такси и каршеринга, а также прочих «служебок». В первую пятерку самых аварийных столичных дорог вошли МКАД (7% всех происшествий), Варшавское шоссе (2%), Алтуфьевское шоссе (1,4%), Ленинградское шоссе (1,3%), Шоссе Энтузиастов (1,2%), Дмитровское шоссе (1,1%), Ленинский проспект (1%) и Проспект Мира (0,9%).

Самыми опасными участками МКАД стали 40-й км (15% всех аварий на трассе), 30-й км (13%) и 20-й км МКАД (12%). Меньше всего ДТП случается на 90-м и 110-м км кольцевой автодороги (по 3%). Довольно высокое число аварий зафиксировано на трассах, ведущих в Новую Москву — на Киевское и Калужское шоссе приходится 1,7% всех столичных аварий.