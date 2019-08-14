Новая «Шишига»: Стартовали продажи полноприводного «Садко Next»

Фото: @tssauto
Совершенно новый полноприводный грузовик «Садко Next», получивший в начале июня Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), приехал к первым дилерам. Автомобиль уже доступен покупателям. Какой ценник повесил на новинку производитель?
Светлана Ермолаева

Просуществовавший четыре года в качестве концепткара, «Садко Next» наконец-то обернулся я в серию. Более того: авто уже поступило в продажу, о чем и поспешил сообщить один из нижегородских официальных продавцов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Sadko Next стал наследником ГАЗ-66 — легендарной «шишиги», чей последний экземпляр сошел с конвейера в 1999 году. Новинку грузоподъемностью в 3 тонны приводит в движение 150-сильный турбированный дизель объемом 4,4 л с максимальным крутящим моментом в 490 Нм. Движок экологического стандарта «Евро 5» трудится вместе с пятиступенчатой «механикой».

Авто комплектуется раздаточной коробкой с «понижайкой». Кстати, «раздатка» управляется кнопками на передней панели, а не напольными рычагами.

Кроме того, в арсенале грузовика имеются блокировки дифференциалов обоих мостов и пневматическая тормозная система.

«Садко Next» выпускается с двумя кабинами, позаимствованными у «ГАЗона Next»: трех- или семиместной — на выбор. Автомобиль в бортовой версии оценили в 2 195 000 рублей.

двигатель, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, комплектующие, купить машину, дизельное топливо, коммерческий транспорт, грузовики
14 августа 2019
249