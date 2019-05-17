Появились подробности об УАЗ «Профи» в новой версии

Фото длиннобазного УАЗ «Профи» опубликовал портал «Уазбука» вместе с подробным описанием автомобиля. Итак, длина грузового отсека авто в новой версии достигает 4,2 м, в то время как прежде автомобиль мог похвастать лишь кузовом длиной 3,09 м.

Колесную базу ульяновские инженеры растянули на 65 см (с 3500 мм до 4150 мм), оснастив авто усиленной накладками рамой. Вместе и с длиной выросла на 300 кг и сухая масса авто, а вот допустимая полная осталась прежней — 3500 кг.

Стоит отметить, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) длинный «Профи» получил еще в середине прошлого года. С тех пор автомобиль проходил испытания и дорабатывался. Правда, пока никаких официальных заявлений насчет выхода нового шасси Ульяновский автозавод не делал.

Напомним, что в начале года российский автостроитель представил экономичный и экологичный фургон Profi с мотором, работающим на природном газе, и с резервуаром для топлива на 100 л. Кстати, на фото более вместительного грузовика тоже можно заметить баллон для пропана.