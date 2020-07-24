Как развлечь себя и попутчиков в дальней дороге, чтобы незаметно пролетело время

А если в машине машине дети, то поездочка обещает быть весьма непростой. Как развлечь маленьких и не только путешественников в дальней дороге, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Самая популярная автомобильная игра, в которую играют все путешественники — «В города». Она развивает эрудицию, помогает усвоить географию, но играть в нее всякий раз, когда куда-то едешь, уже не интересно. А значит, нужна альтернатива, причем лучше сразу несколько, чтобы хватило и на короткое путешествие, и на более длительную поездку. Ведь наличие выбора — это всегда хорошо.
«Угадай мелодию»
Когда все города на «А» закончились, самое время вспомнить свои музыкальные предпочтения. Игра «Угадай мелодию» весьма проста. Один игрок мычит, насвистывает, напевает мелодию без слов, либо использует прочие звуки. А остальные пытаются угадать произведение или автора. Угадавший песню, загадывает свою. Это может быть как мелодия из кинофильма или мультфильма, так и из альбома любимой группы. Будет веселее, если угаданную песню споют все обитатели салона. Еще лучше, если один из участников будет говорить, в каком стиле или настроении эту композицию нужно спеть.
«Запретные слова»
Это одна из «долгоиграющих» игр, которая не только займет у игроков достаточно времени, но и как следует развеселит их. Прежде, чем начать в нее играть, необходимо выбрать ведущего — это можно сделать любой детской считалочкой. Затем все игроки договариваются о запретных словах, которые ни в коем случае нельзя произносить. Пусть это будут слова «да», «нет» или любые другие. Ведущий задает каверзные вопросы, на которые есть однозначные ответы, например: цвет листьев на деревьях зеленый? Задача же игроков, найти уклончивый ответ, такой, как: такой же, как и самый нижний сигнал светофора! Если один из игроков все же проговорился, и назвал запретное слово, значит, он становится ведущим. И начинается новый кон.
«Самый лучший день»
Нет, это не песня Григория Лепса, а весьма интересная игра, которая поможет лучше узнать друг друга. Каждому из игроков предлагается описать самый лучший день в своей жизни, каким он его видит. Для примера: я проснулся в 12 часов дня. Мне принесли завтрак в постель. Потом я встал, открыл балкон, и тут же прыгнул в теплый океан. Когда я накупался, мой начальник принес мне коктейль, и я даже не дал ему чаевых.
Фантазия ребенка вообще не имеет границ. Поэтому можно себе представить, что он напридумывает. И тут, главное, держать ухо востро. Ведь воплотить в жизнь некоторые детские мечты взрослым по силам. А вот с начальником на побегушках, увы, все гораздо сложнее.