Как развлечь себя и попутчиков в дальней дороге, чтобы незаметно пролетело время

А если в машине машине дети, то поездочка обещает быть весьма непростой. Как развлечь маленьких и не только путешественников в дальней дороге, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Самая популярная автомобильная игра, в которую играют все путешественники — «В города». Она развивает эрудицию, помогает усвоить географию, но играть в нее всякий раз, когда куда-то едешь, уже не интересно. А значит, нужна альтернатива, причем лучше сразу несколько, чтобы хватило и на короткое путешествие, и на более длительную поездку. Ведь наличие выбора — это всегда хорошо.

«Угадай мелодию»

Когда все города на «А» закончились, самое время вспомнить свои музыкальные предпочтения. Игра «Угадай мелодию» весьма проста. Один игрок мычит, насвистывает, напевает мелодию без слов, либо использует прочие звуки. А остальные пытаются угадать произведение или автора. Угадавший песню, загадывает свою. Это может быть как мелодия из кинофильма или мультфильма, так и из альбома любимой группы. Будет веселее, если угаданную песню споют все обитатели салона. Еще лучше, если один из участников будет говорить, в каком стиле или настроении эту композицию нужно спеть.