Правительство тянет с отменой штрафа за отсутствие знака «Ш»

МВД считает, что опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами. Такой говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

Кроме того, присутствие «Ш» на заднем стекле машины «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», считают в ведомстве.

Проект постановления правительства об отмене обязательного наличия знака «Ш» было подготовлено МВД более полугода назад, однако оно до сих пор не принято. По этой причине водителям машин, «обутых» в шипованную резину, на которых отсутствует «Ш», по-прежнему грозит за это штраф в размере 500 рублей.