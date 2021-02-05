Можно ли продавать автомобиль без СТС

Как правило, если СТС утеряно, а автомобиль готовится к продаже, собственник заблаговременно восстанавливает розовую карточку, чтобы вместе с ключами и машиной вручить новому владельцу полный пакет документов (с паспортом ТС, диагностической картой и сервисной книжкой). Ведь в противном случае у покупателя могут возникнуть подозрения, способные сорвать сделку.
Сама по себе процедура восстановления СТС несложная, недорогая и недолгая. Достаточно явиться в любое отделение ГАИ (необязательно по месту прописки или регистрации авто), представить сотрудникам необходимые документы (гражданский паспорт, ПТС, полис ОСАГО и квитанцию об оплате госпошлины) и немного подождать. Но даже несмотря на это, процесс получения нового свидетельства может доставить владельцу массу хлопот.
К примеру, собственнику придется раскошелиться на эвакуатор, если сотрудник ГИБДД, вставший не с той ноги, вдруг изъявит желание сверить VIN-номера (такое случается, хотя и нечасто). Или когда автомобиль долго не эксплуатируется и владелец не продлевает полис ОСАГО — без этой бумаги новое СТС не получить, а значит, нужно будет сначала потратиться на «автогражданку». Кроме денег, потребуется и свободное время, с которым у многих сегодня большие сложности.
В общем, причины, по которым продавец не хочет или не может восстанавливать СТС, бывают разные. Но как же ему тогда поступить, если нужно срочно перепродать машину?
Согласно текущему законодательству, а конкретно приказам МВД, СТС не входит в перечень документов, необходимых при постановке автомобиля на учет. К ним относятся лишь ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи (дарственная или завещание), квитанция об оплате госпошлины и заявление. Следовательно, у нового владельца никаких проблем с переоформлением машины в ГИБДД не возникнет, а значит, можно смело передавать ему авто без СТС.
— Если у нового собственника нет прежнего свидетельства о регистрации ТС, то инспектор, согласно Регламенту ГИБДД, просит заявителя написать объяснительную записку о причинах отсутствия документа и подшивает ее в дело по конкретному автомобилю, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» Аким Ложковой, специалист адвокатской конторы «Бородин и Партнеры».
Стоит сказать, что иногда сотрудники ГИБДД по неизвестным никому причинам все же отказывают в регистрации автомобиля, ссылаясь на отсутствие старого СТС. В таком случае, советуют юристы, нужно потребовать у инспектора письменное обоснование. А поскольку указать гаишнику будет нечего (если прочие условия постановки на учет соблюдены наверняка), вопрос с наибольшей долей вероятности решится в пользу автовладельца в считанные минуты.
Напоследок дадим еще один очень важный совет тем, кто не продает, а покупает подержанный автомобиль без СТС. Если прежний владелец сообщает вам об отсутствии по той или иной причине свидетельства, проверьте юридическую чистоту машины трижды. Под маской честного гражданина, остро нуждающегося в крупной сумме денег, может скрываться мошенник, «впаривающий» вам проблемное авто.