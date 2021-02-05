Можно ли продавать автомобиль без СТС

К примеру, собственнику придется раскошелиться на эвакуатор, если сотрудник ГИБДД, вставший не с той ноги, вдруг изъявит желание сверить VIN-номера (такое случается, хотя и нечасто). Или когда автомобиль долго не эксплуатируется и владелец не продлевает полис ОСАГО — без этой бумаги новое СТС не получить, а значит, нужно будет сначала потратиться на «автогражданку». Кроме денег, потребуется и свободное время, с которым у многих сегодня большие сложности.

В общем, причины, по которым продавец не хочет или не может восстанавливать СТС, бывают разные. Но как же ему тогда поступить, если нужно срочно перепродать машину?

Согласно текущему законодательству, а конкретно приказам МВД, СТС не входит в перечень документов, необходимых при постановке автомобиля на учет. К ним относятся лишь ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи (дарственная или завещание), квитанция об оплате госпошлины и заявление. Следовательно, у нового владельца никаких проблем с переоформлением машины в ГИБДД не возникнет, а значит, можно смело передавать ему авто без СТС.