Аналитики выяснили, сколько в России машин старше 15 лет

Иначе говоря, российский автопарк продолжает стареть: если в 2013 году средний возраст легковушки составлял 11,9 года, то к 2019-у он увеличился уже до 13,4. Вероятно, всему виной активно растущие цены на автомобили. Ведь даже несмотря на всевозможные кредитные программы, позволить себе частые обновления машины могут далеко не все — доходы населения не то, что не повышаются, а даже снижаются.

Впрочем, сегмент «легковушек» в России далеко не самый возрастной. По данным агентства «Автостат», гораздо хуже обстоят дела с мотоциклами — по дорогам нашей родины катается около 88% байков, уже отметивших свой 15 день рождения. Следом в антирейтинге идут грузовики: на коммерческую технику старше 15 лет приходится порядка 64% от общего объема сегмента.

Легкие коммерческие автомобили в общем и целом моложе: лишь 46% всех LCV в России перешагнули отметку в 15 лет. Примерно столько же «великовозрастных» автобусов — именно 44%. Что же до легковых машин, то этот сегмент самый «юный». Доля автомобилей старше 15 лет составляет 34%.

Добавим, что по состоянию на 1 июля 2020 средний возраст легковушки в России — 13,6 года.