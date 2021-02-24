Путин в несколько раз ужесточил наказание за неповиновение сотруднику ГИБДД

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Владимир Путин подписал закон, вносящий очередные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Среди прочих новелл, усиливающих наказания, оказалась и статья, карающая за неповиновение полицейскому. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Речь идет о небезызвестной ст. 19.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Теперь, если водитель не выполнил требование сотрудника ДПС (например, не вышел из машины или не передал для проверки свои «права»), ему полагается гораздо более существенный штраф.

Если до последнего времени он составлял 500—1000 рублей, то отныне его увеличили в четыре раза. «Вилка», согласно подписанным Президентом РФ поправкам в КоАП, составляет 2000—4000 рублей. Мало того, в ст. 19.3 Кодекса вводится дополнительный вид наказания: обязательные работы на срок до 120 часов. Напомним, что ужесточение наказаний в КоАП ранее было было принято Госдумой 10 февраля текущего года и одобрено Совфедом 17 февраля 2021-го.

штрафы, госдума, КоАП, ГИБДД
24 февраля 2021
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