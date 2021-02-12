Зачем продвинутые водители держат в автомобиле обрезки старого линолеума

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью склеить две детали или восстановить целостностью одной. В гаражном, да и в домашнем быту такие задачи возникают регулярно. А вот с клеем всегда одна и та же беда: либо закончился, либо засох. Встает порой непреодолимая дилемма: отправляться в магазин или отложить действо в «долгий ящик». Тут уж и лень, и открытая бутылка «пенного», и погода за окном свое дело сделают. Отсутствие одного из компонентов регулярно перерастает из повода в самую настоящую причину махнуть рукой, а мелкие дела, на которые и требуется-то пять минут, годами ждут своего часа. Думаете, раньше было по-другому? Глубоко ошибаетесь!
С той лишь разницей, что тот же клей надо было еще поискать да побегать, ведь магазины в шаговой доступности были далеко не у всех. Однако опытные советские водители, которые привыкли надеяться только на себя и запасать впрок, знали отличный способ всегда иметь под рукой жидкий клей, способный намертво соединить любой пластик. Причем, не тратя на это денег!
Хитрость заключалась, как водится, в знании и умении делиться опытом: например, во времена развитого социализма, остатки от ремонта не выбрасывали без разбора. Обрез линолеума мог стать как детской «ледянкой», так и действенным фиксирующим составом. Остатки покрытия отделяли от тканевой основы, мелко резали — так процесс приготовления занимал меньше времени — и клали на несколько часов в растворитель. Подойдет любой: от керосина до уайт-спирита. Точной пропорции нет, главное, чтобы жидкость полностью скрывала под собой линолеум. Тару, дабы избежать бесполезного испарения растворителя, надо накрыть крышкой, и периодически потряхивать, чтобы процесс ускорить.
Вскоре, в банке оказывался густой состав, по консистенции напоминающий ПВА и способный скрепить поломанное не хуже дорогостоящих аналогов из магазина. Хоть камеру на колесе заклеивай, хоть шланг ремонтируй, хоть обломанный пластик соединяй. За счет того, что в составе самодельного клея растворитель, который невероятно быстро испаряется, то схватится он быстро. Нужно всего лишь нанести да пару минут подержать.
Есть у такого самодельного клея и еще одна важная особенность: при выполнении определенных условий, он может храниться достаточно долго. Достаточно просто плотно закрыть банку и поставить ее в темное место: так растворитель не будет испаряться, а полученная «жижа» долго останется в нужном состоянии и не затвердеет. Ну а коли «схватился», то и выбросить не жалко: линолеум есть, керосин есть, а пустая банка, которую не жалко пустить в дело, уж точно найдется.