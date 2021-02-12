Зачем продвинутые водители держат в автомобиле обрезки старого линолеума

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью склеить две детали или восстановить целостностью одной. В гаражном, да и в домашнем быту такие задачи возникают регулярно. А вот с клеем всегда одна и та же беда: либо закончился, либо засох. Встает порой непреодолимая дилемма: отправляться в магазин или отложить действо в «долгий ящик». Тут уж и лень, и открытая бутылка «пенного», и погода за окном свое дело сделают. Отсутствие одного из компонентов регулярно перерастает из повода в самую настоящую причину махнуть рукой, а мелкие дела, на которые и требуется-то пять минут, годами ждут своего часа. Думаете, раньше было по-другому? Глубоко ошибаетесь!

С той лишь разницей, что тот же клей надо было еще поискать да побегать, ведь магазины в шаговой доступности были далеко не у всех. Однако опытные советские водители, которые привыкли надеяться только на себя и запасать впрок, знали отличный способ всегда иметь под рукой жидкий клей, способный намертво соединить любой пластик. Причем, не тратя на это денег!