Как с помощью удобрений автовладельцы увеличивают срок службы своих машин

Чем старше автомобиль, тем больше он любит ласку и смазку, поэтому многие автовладельцы мечтают о новом. Но обновление семейного автопарка сегодня выглядит маловероятным событием, поскольку цены пробили потолок, а новых машин у дилеров попросту нет. Остается только всеми правдами и неправдами вдыхать жизнь в имеющеюся машину, которая после зимы выглядит совсем уставшей.
Влага и реагенты сделали свое дело, ржа полезла изо всех щелей. Особенно досталось различным болтам и кронштейнам, которые наглухо покрылись рыжей «плесенью». Впрочем, решение этой проблемы давно найдено и доступно даже тем, чьи финансы давно перешли на пение. Нехитрый химический состав позволит привести поврежденные детали в первозданный вид, а его компоненты продаются повсеместно.
Прежде всего, потребуется щавелевая кислота, в растворе которой многие дачники замачивают семена, а также используют для опрыскивания и полива. Пакетик стоит порядка двухсот рублей и во всем разнообразии представлен в многочисленных магазинах «для сада и огорода».
Однако эту «химию» можно весьма продуктивно применять и в гараже: «щавелка» является компонентом для самой доступной и простой в использовании ванны по очистке металлических изделий. Размешав ее с дистиллированной водой, нужно налить полученный «коктейль» в пластиковый таз, куда положить металлический штырь и все, требующие очистки детали, связанные металлической проволокой. Далее все сделает техника: одну клемму от зарядки АКБ цепляем на штырек, а другую — на конец проволоки, которую надо вытащить из воды хотя бы сантиметров на 10—15. Проволока со штырем соприкасаться, естественно не должна.
Как только «зарядник» будет включен в розетку, начнется процесс очистки. До идеальной чистоты придется подождать порядка 3 часов, однако это намного проще и, главное, быстрее, чем чистить руками или везти на пескоструйную обработку. И, конечно, в разы дешевле.
После того, как детали будут очищены и просушены, можно приступать к защитному покрытию. Иначе через пару дней они вновь покроются ржавчиной. И это касается любой обработки, в том числе и пескоструйной. Чтобы сохранить внешний вид и функционал — различные резьбовые соединения в первую очередь — нужно воспользоваться еще одной древней хитростью: покрыть тонкой медной пленкой.
Для этого очищенные детали опускаем в раствор дистиллированной воды и медного купороса — от 127 рублей за упаковку — и держим от трех до 5 минут, ожидая пока медь полностью покроет элемент. После подобной обработки, ему уже не будет страшна никакая ржавчина.
Щавелевая кислота и медный купорос — копеечные удобрения, которые широко распространены и доступны, однако знание их способностей и свойств позволит на долгие годы сохранить автомобиль в порядке и работоспособности. Но сделать это можно только своими руками — станции технического обслуживания, увы, таких операций не предлагают.