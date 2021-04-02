Как с помощью удобрений автовладельцы увеличивают срок службы своих машин

Прежде всего, потребуется щавелевая кислота, в растворе которой многие дачники замачивают семена, а также используют для опрыскивания и полива. Пакетик стоит порядка двухсот рублей и во всем разнообразии представлен в многочисленных магазинах «для сада и огорода».

Однако эту «химию» можно весьма продуктивно применять и в гараже: «щавелка» является компонентом для самой доступной и простой в использовании ванны по очистке металлических изделий. Размешав ее с дистиллированной водой, нужно налить полученный «коктейль» в пластиковый таз, куда положить металлический штырь и все, требующие очистки детали, связанные металлической проволокой. Далее все сделает техника: одну клемму от зарядки АКБ цепляем на штырек, а другую — на конец проволоки, которую надо вытащить из воды хотя бы сантиметров на 10—15. Проволока со штырем соприкасаться, естественно не должна.

Как только «зарядник» будет включен в розетку, начнется процесс очистки. До идеальной чистоты придется подождать порядка 3 часов, однако это намного проще и, главное, быстрее, чем чистить руками или везти на пескоструйную обработку. И, конечно, в разы дешевле.