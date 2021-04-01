Правительство задумалось о дополнительном наказании для пьяных водителей

Первого апреля, в День смеха, российский кабинет министров обсудит совершенно не смешную тему — проект поправок в Уголовный кодекс.

«Законопроектом в новой редакции излагается статья 264.1 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК, в части второй которой закрепляются повышенные меры ответственности за указанное деяние», — таким кирзовым языком сформулировано в сообщении пресс-службы правительства.

При переводе этой груды словесных булыжников на человеческий язык оказывается, что речь идет об увеличении максимального наказания за повторную езду в пьяном виде с нынешних двух до трех лет заключения. Кроме того, в статью 264.1 УК, в дополнение к «тюремным» наказаниям, предлагается ввести еще и штраф на 300 000—500 000 рублей.