Зачем на российских дорогах устанавливают знак «Радио»

Хотя сине-белую табличку с указанием радиочастоты нельзя причислить к категории редких явлений, мало кто из водителей обращает на нее внимание. А те, чей взгляд она все же привлекает, чаще всего задаются вопросом — а, собственно, зачем? Что это за частота такая, что за радио? Одни ищут ответ опытным путем, настраивая магнитолу на нужную волну, другие — после недолгих размышлений забывают, до следующей встречи.
Так зачем же она нужна? Обратимся к Правилам дорожного движения: откроем раздел знаков сервиса. Корректное название интересующей нас таблички 7.15 — «Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении». И пояснение — «Участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на знаке». Теперь понятно? Не очень, давайте разбираться дальше.
Знак 7.15 «Зона приема радиостанции…» оповещает автомобилиста о том, что тот, настроившись на указанную частоту, может в режиме реального времени получать информацию о дорожной ситуации той местности, где сейчас находится. То есть о пробках или каких-либо природных «катаклизмах», усложняющих движение. Эти сведения передают полицейские службы, дорожные камеры и «умные» системы, контролирующие трафик.
Быть может, у кого-то теперь возникнет другой вопрос: зачем нужно передавать информацию по радиоволнам, если у каждого водителя под рукой как минимум смартфон с картами, а как максимум — еще и автомобильный навигатор. Во-первых, «дорожные» частоты появились задолго до того, как мобильные устройства получили широкое распространение и научились «видеть» пробки. А во-вторых, они не могут гарантировать бесперебойную работу.
Навигаторы — особенно те, что представляют собой приложения для смартфона — нередко «глючат». А если сотовый сигнал теряется или сильно ухудшается, они и вовсе отказываются делиться информацией. Без подключения к Интернету найти на незнакомой местности маршрут с трудом, конечно, можно. Но не более того — заторы, хоть ты тресни, «мобильник» не покажет. Тут-то и «дорожные» радиоволны и выручат.
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и «дорожное радио» покрывает далеко не всю страну. К тому же от региона к региону частоты разнятся — и чтобы знать наверняка, на какой волне предупреждают о пробках и прочих затруднениях, нужно внимательнее следить за знаками. Они, как правило, дублируются — устанавливаются не только на границах зоны действия частоты, но и внутри. Но водитель ведь не будет колесить кругами по населенному пункту в поисках указателя, если он вдруг понадобится.
…К слову сказать, помимо знака 7.15 «Зона приема радиостанции…», на улицах порой встречается и еще одна табличка, особо не привлекающая внимание автомобилистов — 7.16 «Зона радиосвязи с аварийными службами». Она, как следует из ПДД, информирует об участке дороги, на котором «действует система радиосвязи с аварийными службами в гражданском диапазоне 27 МГц».
Как и в случае с информированием о дорожной ситуации, знак 7.16 может быть очень полезен на местности со слабым сотовым сигналом. Как вызвать помощь, если на безлюдной трассе что-то случится, и автомобиль не сможет продолжить движение? Смартфон не дает позвонить или выйти в Интернет ввиду отсутствия подключения к Сети, а хваленая «ЭРА-ГЛОНАСС» просто почему-то молчит. Настраиваемся на канал, указанный на знаке. Только вот понадобится рация, а с этим тоже могут возникнуть сложности…