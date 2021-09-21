Зачем на российских дорогах устанавливают знак «Радио»

Знак 7.15 «Зона приема радиостанции…» оповещает автомобилиста о том, что тот, настроившись на указанную частоту, может в режиме реального времени получать информацию о дорожной ситуации той местности, где сейчас находится. То есть о пробках или каких-либо природных «катаклизмах», усложняющих движение. Эти сведения передают полицейские службы, дорожные камеры и «умные» системы, контролирующие трафик.

Быть может, у кого-то теперь возникнет другой вопрос: зачем нужно передавать информацию по радиоволнам, если у каждого водителя под рукой как минимум смартфон с картами, а как максимум — еще и автомобильный навигатор. Во-первых, «дорожные» частоты появились задолго до того, как мобильные устройства получили широкое распространение и научились «видеть» пробки. А во-вторых, они не могут гарантировать бесперебойную работу.

Навигаторы — особенно те, что представляют собой приложения для смартфона — нередко «глючат». А если сотовый сигнал теряется или сильно ухудшается, они и вовсе отказываются делиться информацией. Без подключения к Интернету найти на незнакомой местности маршрут с трудом, конечно, можно. Но не более того — заторы, хоть ты тресни, «мобильник» не покажет. Тут-то и «дорожные» радиоволны и выручат.