ГИБДД продолжает провоцировать пробки и аварийные ситуации

Через какое-то время вызов все-таки дошел до ГИБДД: позвонил служивый из экипажа ДПС и расспросил про происшествие. Более того, оказалось, что именно этот наряд уже проезжал мимо и видел ДТП, но, тем не менее, проехал мимо. Странная, согласитесь, история. Вед даже если вызовов в тот день было много, можно было остановиться и оформить аварию, ведь участок дороги крайне загружен и там нередки пробки.

Но вместо этого гайцы распорядились сделать фото ДТП с нескольких ракурсов и убрать обе машины на разделительную полосу. Однако исполнить последнее было просто страшно! Со стороны улицы Обручева и с круга машины летят с приличной скоростью: передвигать автомобили через все ряды очень опасно. Тут можно наломать не только бамперов, но и костей. Увы, но и это стражей придорожного порядка не интересовало.

Короче говоря, перемещать машины участники ДТП не стали и, как оказалось, сделали абсолютно верно: через некоторое время здесь же случилась еще одна авария. На левой полосе Renault Duster приехал в задний бампер таксисту, на машине которого были номера 95-го региона. В момент удара новые аварийщики могли бы задеть авто, стоящие на разделительной полосе. Ситуация могла сложиться так, что один из автомобилей вполне мог покатился бы на встречную полосу. И чтобы тогда делали непрофессионалы из ГАИ?..

После двух аварий свободным остался всего один ряд, а время подходило к часу пик, пробка росла угрожающими темпами. Наконец, после четырех часов ожидания, приехали сотрудники Госавтоинспекции из батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО. И были крайне недовольны тем, что машины стоят на своих местах и перекрывают проезжую часть. Любопытно, что с помощью полицейских, все четыре авто убрали с дороги всего за минуту и приступили к оформлению.