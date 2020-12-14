ГИБДД продолжает провоцировать пробки и аварийные ситуации

Инцидент, о котором пойдет речь, произошел на очень сложном и загруженном участке дороги — перекрестке Балаклавского и Севастопольского проспектов. В этом месте ситуацию усугубляет автобусная полоса, которая то начинается, то заканчивается, путает водителей и вынуждает их маневрировать. Ошибиться нельзя, ведь тут повсюду камеры, штрафующие за малейшую провинность.
Наш потерпевший ехал прямо в крайне правом ряду и перед началом автобусной полосы начал перестраиваться левее. Понятно, что двигался не быстро, а перед перестроением еще и сбросил скорость, поскольку машин на дороге много. И тут — удар: в задний бампер приехал VW Polo с рязанскими номерами. При этом за рулем седана был отнюдь не славянин, а гражданин Кыргызстана.
Так или иначе — нужно вызывать ДПС, но тут появилась первая проблема. По номеру 112 дозвониться удалось только через 10 минут: все операторы неожиданно оказались заняты. А если бы произошла авария, где нужно было вызывать «скорую» и каждая минута дорога. В общем, оперативность оперативных служб оказалась та еще.
Через какое-то время вызов все-таки дошел до ГИБДД: позвонил служивый из экипажа ДПС и расспросил про происшествие. Более того, оказалось, что именно этот наряд уже проезжал мимо и видел ДТП, но, тем не менее, проехал мимо. Странная, согласитесь, история. Вед даже если вызовов в тот день было много, можно было остановиться и оформить аварию, ведь участок дороги крайне загружен и там нередки пробки.
Но вместо этого гайцы распорядились сделать фото ДТП с нескольких ракурсов и убрать обе машины на разделительную полосу. Однако исполнить последнее было просто страшно! Со стороны улицы Обручева и с круга машины летят с приличной скоростью: передвигать автомобили через все ряды очень опасно. Тут можно наломать не только бамперов, но и костей. Увы, но и это стражей придорожного порядка не интересовало.
Короче говоря, перемещать машины участники ДТП не стали и, как оказалось, сделали абсолютно верно: через некоторое время здесь же случилась еще одна авария. На левой полосе Renault Duster приехал в задний бампер таксисту, на машине которого были номера 95-го региона. В момент удара новые аварийщики могли бы задеть авто, стоящие на разделительной полосе. Ситуация могла сложиться так, что один из автомобилей вполне мог покатился бы на встречную полосу. И чтобы тогда делали непрофессионалы из ГАИ?..
После двух аварий свободным остался всего один ряд, а время подходило к часу пик, пробка росла угрожающими темпами. Наконец, после четырех часов ожидания, приехали сотрудники Госавтоинспекции из батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО. И были крайне недовольны тем, что машины стоят на своих местах и перекрывают проезжую часть. Любопытно, что с помощью полицейских, все четыре авто убрали с дороги всего за минуту и приступили к оформлению.
В итоге, участники инцидента, повторимся, получили четыре часа потерянного времени и потрепанных нервов. А в городе образовалась еще одна огромная пробка. Кстати, за время ожидания мимо проносилось несколько машин полиции, в том числе очень дорогие, вроде Toyota Land Cruiser Prado. Им ничего не стоило остановиться и помочь хотя бы передвинуть машины. Ведь в Европе полицейские не остаются в стороне от проблем на дороге, какие бы погоны они не носили. Нашим гаишникам стоит поучиться у западных коллег.
Поразило и бездействие ЦОДД. Перекресток просто утыкан камерами и сотрудники ведомства точно видели из-за чего образуется пробка. Могли бы прислать «дорожный патруль» или поторопить тех же гаишников. Ни и здесь — мимо…
Стоит обратить внимание и на другую проблему: такси. По статистике ГИБДД, количество аварий по вине «рулевых» из стран СНГ растет. За 10 месяцев 2020 года из-за приезжих произошло 4081 ДТП, что на 7,7% выше показателей 2019 года.