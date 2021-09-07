В Совете Федерации предложили пустить машины миллиардеров на «выделенки»

Законопроект Кутепова, о котором уже успели растрезвонить все СМИ, формально радеет за развитие электромобильности в России. Мол, мало их у нас, а поэтому требуется (непонятно кому, кстати!) всячески их популяризировать и создавать условия для большего спроса на них.

— Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств. В пункте 18.2 ПДД перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями, — пишет Кутепов в пояснительной записке к законопроекту.

Для начала заметим, что ПДД в России не имеют статуса закона. Правила дорожного движения у нас в стране устанавливаются постановлением правительства. С это точки зрения, законодательный «выстрел», произведенный сенатором Кутеповым, можно считать холостым.

Тем не менее, смысл его инициативы понятен. Дело в том, что чуть ли не половина немногочисленных электромобилей в нашей стране приходится на Московский регион. Большая часть электропарка представлена премиальными брендами: Tesla, Porsche, Jaguar, Audi и прочей дорогущей электроэкзотикой.