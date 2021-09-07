В Совете Федерации предложили пустить машины миллиардеров на «выделенки»

Законопроект Кутепова, о котором уже успели растрезвонить все СМИ, формально радеет за развитие электромобильности в России. Мол, мало их у нас, а поэтому требуется (непонятно кому, кстати!) всячески их популяризировать и создавать условия для большего спроса на них.
— Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств. В пункте 18.2 ПДД перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями, — пишет Кутепов в пояснительной записке к законопроекту.
Для начала заметим, что ПДД в России не имеют статуса закона. Правила дорожного движения у нас в стране устанавливаются постановлением правительства. С это точки зрения, законодательный «выстрел», произведенный сенатором Кутеповым, можно считать холостым.
Тем не менее, смысл его инициативы понятен. Дело в том, что чуть ли не половина немногочисленных электромобилей в нашей стране приходится на Московский регион. Большая часть электропарка представлена премиальными брендами: Tesla, Porsche, Jaguar, Audi и прочей дорогущей электроэкзотикой.
Относительно бюджетные электрокары, например тот же Nissan Leaf, на дорогах Москвы автор этих строк встречал всего пару раз. Зато Tesla различных модификаций попадаются на глаза чуть ли не ежедневно. При том, что стоят эти американские электроигрушки порой более 10 млн. рублей.
Вывод из этого опыта следует однозначный: по крайней мере в столице, на электромобилях передвигаются преимущественно очень богатые люди. Таким образом, если предложение сенатора Кутепова все-таки просочится в отечественные ПДД, резкого всплеска предложения на рынке бюджетных электромобилей явно ждать не приходится, — таких машин, пригодных к эксплуатации на российских дорогах в наших погодных условиях пока нет и не предвидится в ближайшем будущем.
Зато богатеи уже здесь и сейчас немедленно бросятся тратить миллионы на уже существующие пафосные электрокары уровня той же Tesla — чтобы с ветерком объезжать по «выделенкам» плебеев, стоящих в пробках. Родственники всевозможных обеспеченных госслужащих (в том числе и сенаторов Совфеда), а также миллиардеры из числа все еще не съехавших из России, скажут сенатору Кутепову спасибо. Еще и «на чай», может, чего-нибудь подкинут…