5 запчастей, без которых не следует уезжать далеко от дома

Собирая аварийный набор, нужно помнить, что он должен быть компактным, дабы не занимать много места в багажнике, а запчасти в нем не должны стоить очень дорого.

Первое, что мы советуем положить в грузовой отсек, это катушки зажигания. Сзазу все они, конечно, не сломаются, но даже одна может доставить массу неприятностей. Без одного цилиндра двигатель, если и заведётся, то работать будет крайне нестабильно, что чревато серьезной поломкой.

Гораздо меньше повезло тем автолюбителям, в машинах которых стоят двигатели с единым модулем зажигания. Если он сгорит, то автомобиль уж точно никуда не поедет. Еще минус в том, что цена на такой модуль существенно выше, чем на катушку. Поэтому совет один: искать модуль на разборках, так эта бэушная запчасть обойдется гораздо дешевле новой. При этом не забудьте предварительно проверить ее работоспособность.

Еще обратите внимание на датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Он синхронизирует работу самых важных систем двигателя: впрыска и зажигания. Без него любой автомобиль с места не сдвинется. Стоит датчик, как правило, недорого. А для его замены не надо разбирать половину автомобиля.