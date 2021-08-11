Во всех моделях Volkswagen появились навигационные сервисы «Яндекса»

Так, в Apple CarPlay и Android Auto для автомобилистов отныне оказались доступны основные функции яндексовских «Карт» и «Навигатора». Можно находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты, учитывая пробки, а также получать подсказки по пути.

Отметим, что предупреждения про скоростные ограничения и камеры фиксации нарушений работают даже без построенного маршрута. Кроме того, имеется быстрый доступ к местам в закладках. Пробки и дорожные события отображаются на карте штатного дисплея головных устройств Volkswagen.

И еще одна новость от немецкой марки. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, довольно скоро немцы расширят спецификации нового кроссовера Volkswagen Taos в России. И без того недорогая новинка получит более дешевую версию с младшим мотором и «автоматом».