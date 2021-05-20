Оператор ЭРА-ГЛОНАСС прокомментировал очевидные «косяки» системы вызова экстренных служб

Напомним, что в состав блока ЭРА-ГЛОНАСС входит резервная литий-ионная батарейка, которая через 3 года теряет первоначальную емкость. Чем это грозит? Все зависит от автомобиля. У одних модуль просто мигает оранжевой лампочкой, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп. Кроме того, ЭРА начинает буквально «высасывать» основной аккумулятор.
«Если ГЛОНАСС начал моргать желтым цветом, то обязательно сядет аккумулятор. У меня первый раз заморгал желтым и через три дня аккумулятор сел до пяти вольт», — пишет пользователь SergeySHS на форуме Skoda Karoq Technical Site. Его тут же поддержали другие владельцы «Кароков» — мы насчитали минимум дюжину посетителей этого сайта, у которых ЭРА «высаживала» штатный источник энергии.
«Когда машине исполнилось 2,5 года, стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось каждый месяц заряжать. Вытащил предохранитель F31 (питание ЭРА-ГЛОНАСС от аккумулятора) и наступило счастье: заряд аккумулятора перестал таять», — озвучил свою проблему владелец LADA Vesta Алексей К. на сайте «Лада Веста Клуб». И опять же: с этой проблемой на форуме следом отметились еще несколько «веставодов»!
Если продолжать «копать интернет», то выяснится, что аналогичные посты — с жалобами на систему экстренного реагирования, что убивает штатный аккумулятор — найдутся на многих интернет-площадках, где общаются владельцы самых разных машин. Соответствующие ветки имеются на форумах (загибайте пальцы) Kia Rio, Hyundai Creta, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan и так далее, и так далее. В свою очередь, на Youtube выложен ролик «ЭРА-ГЛОНАСС разряжает аккумулятор».
В общем, доказательств несовершенства электрохозяйства «системы экстренного реагирования» — больше, чем достаточно. Вот только пресс-служба АО «ГЛОНАСС» считает, что все приведенные нами факты — домыслы журналистов, и наличие блока ЭРА-ГЛОНАСС не влияет на вольтаж автомобильной батареи.
— В своей работе АО «ГЛОНАСС» как оператор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» не сталкивалось с жалобами автопроизводителей и пользователей на подобную проблему на территории РФ. По результатам проведенного опроса среди семи крупнейших автопроизводителей, все они опровергли утверждение о том, что разряженная резервная батарея может негативно влиять на аккумулятор автомобиля и другие электронные системы. Также все опрошенные автопроизводители подтвердили, что выход из строя резервной батареи устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) не носит массовый характер, а ее замена производится только в случае индикации неисправности в рамках ТО автомобиля, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители АО «ГЛОНАСС».
Одновременно АО «ГЛОНАСС» напоминает, что общие технические требования к УВЭОС устанавливает ГОСТ 33464−2015, и все их производители обязаны обеспечить соответствие разработанных устройств межгосударственному стандарту. И если в процессе эксплуатации транспортного средства возникают какие-то неполадки в УВЭОС (в том числе, наблюдается некорректная работа его резервной батареи), то это говорит о несоответствии устройства вызова вышеуказанному ГОСТу и в этом случае АО «ГЛОНАСС» рекомендует обращаться к автопроизводителю для устранения данных нарушений.
При этом глонассовцы уверяют, что согласно упомянутому ГОСТу «при потере питания УВЭОС от аккумулятора автомобиля переход на питание от резервной батареи допускается производить не во всех случаях, а только в случае определения момента аварии. Т. е. резервная батарея УВЭОС используется лишь при инициации экстренного вызова, а в ходе повседневной эксплуатации транспортного средства она не используется и не может высаживать аккумулятор автомобиля». Но почему тогда «высаживает»? Ведь десятки постов на форумах, очевидно, написаны не ради хайпа, а для того, чтобы найти решение проблемы!
В общем, пока оператор системы рассказывает нам про ГОСТы и ответственность автопроизводителей, реальные владельцы машин продолжают мучаться… Публика порукастее меняет батарейку ЭРЫ своими силами, остальные едут в сервис. Связавшись с несколькими дилерами Kia (нижегородская «Компания Центр», казанский «ТрансТехСервис», владимирский «Автоград») портал «АвтоВгляд» выяснил, что замена источника питания на Rio стоит около 3000 рублей — столько придется отдать за работу и запчасть.
В любом случае, как уверили портал «АвтоВзгляд» представители АО «ГЛОНАСС», компания изучает ситуацию и консультируется с автопроизводителями даже несмотря на то, что является только оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС», и не производит, не устанавливает и не ремонтирует злокозненный УВЭОС.