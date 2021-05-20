Оператор ЭРА-ГЛОНАСС прокомментировал очевидные «косяки» системы вызова экстренных служб

Напомним, что в состав блока ЭРА-ГЛОНАСС входит резервная литий-ионная батарейка, которая через 3 года теряет первоначальную емкость. Чем это грозит? Все зависит от автомобиля. У одних модуль просто мигает оранжевой лампочкой, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп. Кроме того, ЭРА начинает буквально «высасывать» основной аккумулятор.

«Если ГЛОНАСС начал моргать желтым цветом, то обязательно сядет аккумулятор. У меня первый раз заморгал желтым и через три дня аккумулятор сел до пяти вольт», — пишет пользователь SergeySHS на форуме Skoda Karoq Technical Site. Его тут же поддержали другие владельцы «Кароков» — мы насчитали минимум дюжину посетителей этого сайта, у которых ЭРА «высаживала» штатный источник энергии.

«Когда машине исполнилось 2,5 года, стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось каждый месяц заряжать. Вытащил предохранитель F31 (питание ЭРА-ГЛОНАСС от аккумулятора) и наступило счастье: заряд аккумулятора перестал таять», — озвучил свою проблему владелец LADA Vesta Алексей К. на сайте «Лада Веста Клуб». И опять же: с этой проблемой на форуме следом отметились еще несколько «веставодов»!