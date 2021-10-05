Гаишники остановили пешехода, нарушившего ПДД, и нашли у него килограмм героина

Внимание экипажа ДПС привлек мужчина, двигавшийся по обочине дороги со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска. На его одежде не было светоотражающих элементов, что является нарушением. В связи с этим, гражданина пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

– Мужчина был взволнован и заметно нервничал. Когда он садился в полицейскую машину, обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по новосибирскому региону.

Изъятое направили на экспертизу. Оказалось, что в свертке находится килограмм героина. Впоследствии выяснилось, что 29-летний задержанный накануне прибыл в Новосибирск из соседнего региона якобы в поисках работы. Сообщается о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 228.1 УК РФ.